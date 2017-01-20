Вудкрофт: Матч выдался тяжёлым, но это не оправдание для минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Крейг Вудкрофт подвёл итоги после поражения от рижского «Динамо» (1:3).
«Поздравляю команду гостей. Они показали отличную игру. Согласен с коллегой, что матч выдался тяжёлым для обеих команд. Как и мы, рижане только приехали с Востока. Но для нашей команды это не оправдание, сегодня мы не набрали очков. Для рижан эта игра была очередной на выезде, а мы пару дней провели дома. Соперник был более голодным, более настроенным на игру, и желание победить было сильнее. Для меня это очень странно, команда не сражалась так, чтобы победить. Я разочарован как игрой, так и результатом. Нам ещё предстоит разобраться в сегодняшнем матче», — цитирует Вудкрофта официальный сайт клуба.
|19.01.2017 19:30
|Зрители 13370
|Регулярный чемпионат
|Минск-Арена
Главные тренеры
|Крэйг Вудкрофт
|Нормундс Сейейс
Вратари
|Бен Скривенс 56:07 (К. Лаланд 56:07-58:21)
|Якуб Седлачек
|1-й период
|05:58
|Кирилл Готовец
|Георг Головков
|08:49
|11:23
|Андрей Степанов
|Гунтис Галвиньш (Ф. Толузаков)
|12:17
|2-й период
|Гинтс Мейя
|23:14
|25:33
|Александр Матерухин
|25:33
|Александр Матерухин
|30:36
|Александр Павлович
|38:06
|Кирилл Готовец
|3-й период
|Ральфс Фрейбергс
|43:38
|43:51
|Аарон Палушай
|45:04
|Андрей Степанов (Р. Граборенко, А. Гаврус)
|52:32
|Сергей Дрозд
|52:32
|Сергей Дрозд
|53:55
|Марк-Андре Граньяни
|Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш)
|55:06
|55:41
|Андрей Стась
|Филипп Толузаков (Тим Сестито)
|56:07
|Александр Ерофеев
|59:34
Статистика
|43
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|10
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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