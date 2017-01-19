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19 января 2017, 23:49 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Знарок допустил, что у Коскинена перехлестывает чувство патриотизма в матчах с «Йокеритом»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок допустил, что финского вратаря его команды Микко Коскинена захлестывают патриотические чувства в играх с «Йокеритом» из Хельсинки. Об этом Знарок сказал на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер СКА также посетовал на плохую игру команды в обороне. Увеличить
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СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода. Коскинен отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Отвратительно играли в обороне, этим все и сказано. Перехлестывают ли Коскинена патриотические чувства в матчах с “Йокеритом”? Может быть. Если не победили, значит перехлестывают», — сказал Знарок.

«Обычно тренеры вратарей составляют график игр матчей для голкиперов, чтобы они готовились к конкретным встречам. Если, конечно, не форс-мажор», — добавил Знарок.

СКА до этого матча не проигрывал на протяжении пяти встреч. Команда продолжает лидировать в таблице Западной конференции.

19.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
СКА 3:5 Йокерит
(2:0, 1:3, 0:2)
Вратари
Коскинен М. Райан Заполски
1-й период
Хухтала Т. 05:07
05:41 Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
11:33 Ковальчук И. (Яковлев Е.)
13:46 Коскиранта Я.
Марьямяки М. 13:46
2-й период
Йоэнсуу Й. (Ниеми М.) 21:28
Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.) 22:35
23:05 Тихонов В.
Риссанен Р. 23:05
Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.) 28:07
Геноуэй Ч. 29:09
Риссанен Р. 33:29
34:09 Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
37:50 Рукавишников Р.
3-й период
Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.) 46:51
Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.) 50:10
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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