Знарок допустил, что у Коскинена перехлестывает чувство патриотизма в матчах с «Йокеритом»

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СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода. Коскинен отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

«Отвратительно играли в обороне, этим все и сказано. Перехлестывают ли Коскинена патриотические чувства в матчах с “Йокеритом”? Может быть. Если не победили, значит перехлестывают», — сказал Знарок.

«Обычно тренеры вратарей составляют график игр матчей для голкиперов, чтобы они готовились к конкретным встречам. Если, конечно, не форс-мажор», — добавил Знарок.

СКА до этого матча не проигрывал на протяжении пяти встреч. Команда продолжает лидировать в таблице Западной конференции.