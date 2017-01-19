Знарок допустил, что у Коскинена перехлестывает чувство патриотизма в матчах с «Йокеритом»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Главный тренер санкт-петербургского СКА Олег Знарок допустил, что финского вратаря его команды Микко Коскинена захлестывают патриотические чувства в играх с «Йокеритом» из Хельсинки. Об этом Знарок сказал на послематчевой пресс-конференции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
СКА проиграл «Йокериту» со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода. Коскинен отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.
«Отвратительно играли в обороне, этим все и сказано. Перехлестывают ли Коскинена патриотические чувства в матчах с “Йокеритом”? Может быть. Если не победили, значит перехлестывают», — сказал Знарок.
«Обычно тренеры вратарей составляют график игр матчей для голкиперов, чтобы они готовились к конкретным встречам. Если, конечно, не форс-мажор», — добавил Знарок.
СКА до этого матча не проигрывал на протяжении пяти встреч. Команда продолжает лидировать в таблице Западной конференции.
|Коскинен М.
|Райан Заполски
|1-й период
|Хухтала Т.
|05:07
|05:41
|Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
|11:33
|Ковальчук И. (Яковлев Е.)
|13:46
|Коскиранта Я.
|Марьямяки М.
|13:46
|2-й период
|Йоэнсуу Й. (Ниеми М.)
|21:28
|Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.)
|22:35
|23:05
|Тихонов В.
|Риссанен Р.
|23:05
|Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.)
|28:07
|Геноуэй Ч.
|29:09
|Риссанен Р.
|33:29
|34:09
|Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
|37:50
|Рукавишников Р.
|3-й период
|Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.)
|46:51
|Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.)
|50:10
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter