Тренер Ялонен: Празднование Ковальчуком голов у скамейки ХК «Йокерит» вызвало вопросы

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«Йокерит» обыграл СКА со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После обеих своих шайб в первом периоде Ковальчук подъезжал к скамейке «Йокерита», из-за чего у него возникала перепалка с Ялоненом.

«Мы с Ильей ни о чем не говорили. Он праздновал голы перед нашей скамейкой, это вызвало у нас вопросы», — прокомментировал ситуацию Ялонен.

«Я очень доволен и горжусь своей командой, — продолжил тренер финской команды. — Мы провели отличный матч и обыграли лучшую команду лиги. Очень хорошо, что команда продолжала бороться, проигрывая со счетом 0:2».

«Йокерит» одержал уже вторую победу над СКА в январе. «Здесь нет никакого секрета, — отметил Ялонен. — СКА не показывал лучшую игру, выходя на игру с нами. У нас же больше проблем с командами из нижней части таблицы».

«Йокерит» прервал серию из пяти поражений, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции.