Тренер Ялонен: Празднование Ковальчуком голов у скамейки ХК «Йокерит» вызвало вопросы
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Празднование форвардом СКА Ильей Ковальчуком заброшенных шайб в ворота «Йокерита» у скамейки запасных соперника вызвало вопросы у тренеров и игроков финской команды. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер клуба из Хельсинки Юкка Ялонен.
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«Йокерит» обыграл СКА со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После обеих своих шайб в первом периоде Ковальчук подъезжал к скамейке «Йокерита»,
«Мы с Ильей ни о чем не говорили. Он праздновал голы перед нашей скамейкой, это вызвало у нас вопросы», — прокомментировал ситуацию Ялонен.
«Я очень доволен и горжусь своей командой, — продолжил тренер финской команды. — Мы провели отличный матч и обыграли лучшую команду лиги. Очень хорошо, что команда продолжала бороться, проигрывая со счетом 0:2».
«Йокерит» одержал уже вторую победу над СКА в январе. «Здесь нет никакого секрета, — отметил Ялонен. — СКА не показывал лучшую игру, выходя на игру с нами. У нас же больше проблем с командами из нижней части таблицы».
«Йокерит» прервал серию из пяти поражений, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции.
|Коскинен М.
|Райан Заполски
|1-й период
|Хухтала Т.
|05:07
|05:41
|Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
|11:33
|Ковальчук И. (Яковлев Е.)
|13:46
|Коскиранта Я.
|Марьямяки М.
|13:46
|2-й период
|Йоэнсуу Й. (Ниеми М.)
|21:28
|Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.)
|22:35
|23:05
|Тихонов В.
|Риссанен Р.
|23:05
|Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.)
|28:07
|Геноуэй Ч.
|29:09
|Риссанен Р.
|33:29
|34:09
|Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
|37:50
|Рукавишников Р.
|3-й период
|Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.)
|46:51
|Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.)
|50:10
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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