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19 января 2017, 22:56 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Тренер Ялонен: Празднование Ковальчуком голов у скамейки ХК «Йокерит» вызвало вопросы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Празднование форвардом СКА Ильей Ковальчуком заброшенных шайб в ворота «Йокерита» у скамейки запасных соперника вызвало вопросы у тренеров и игроков финской команды. Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер клуба из Хельсинки Юкка Ялонен.

Российский нападающий после обеих своих шайб в первом периоде подъезжал к скамейке финской команды <nobr>из-за </nobr>чего у него возникала перепалка с Ялоненом. Увеличить
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«Йокерит» обыграл СКА со счетом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После обеих своих шайб в первом периоде Ковальчук подъезжал к скамейке «Йокерита», из-за чего у него возникала перепалка с Ялоненом.

«Мы с Ильей ни о чем не говорили. Он праздновал голы перед нашей скамейкой, это вызвало у нас вопросы», — прокомментировал ситуацию Ялонен.

«Я очень доволен и горжусь своей командой, — продолжил тренер финской команды. — Мы провели отличный матч и обыграли лучшую команду лиги. Очень хорошо, что команда продолжала бороться, проигрывая со счетом 0:2».

«Йокерит» одержал уже вторую победу над СКА в январе. «Здесь нет никакого секрета, — отметил Ялонен. — СКА не показывал лучшую игру, выходя на игру с нами. У нас же больше проблем с командами из нижней части таблицы».

«Йокерит» прервал серию из пяти поражений, команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции.

19.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
СКА 3:5 Йокерит
(2:0, 1:3, 0:2)
Вратари
Коскинен М. Райан Заполски
1-й период
Хухтала Т. 05:07
05:41 Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
11:33 Ковальчук И. (Яковлев Е.)
13:46 Коскиранта Я.
Марьямяки М. 13:46
2-й период
Йоэнсуу Й. (Ниеми М.) 21:28
Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.) 22:35
23:05 Тихонов В.
Риссанен Р. 23:05
Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.) 28:07
Геноуэй Ч. 29:09
Риссанен Р. 33:29
34:09 Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
37:50 Рукавишников Р.
3-й период
Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.) 46:51
Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.) 50:10
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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Йокерит
Новости Матчи Состав Статистика
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