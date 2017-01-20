Хоккеисты «Сочи» дома обыграли «Спартак»
ХК «Сочи» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая на сочинском стадионе «Большой», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Счет на 12-минуте открыл нападающий гостей Константин Глазачев. Однако затем в ворота соперников 4 шайбы отправили Алексей Пепеляев, Игорь Игнатушкин, Андрей Костицын и Игорь Левицкий.
По итогам встречи «Сочи» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и 9-ю строчку в таблице Западной конференции с 77 очками в активе.
После небольшого перерыва в чемпионате, связанного с проведением
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