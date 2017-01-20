Хоккеисты «Сочи» дома обыграли «Спартак»

Встреча, прошедшая на сочинском стадионе «Большой», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет на 12-минуте открыл нападающий гостей Константин Глазачев. Однако затем в ворота соперников 4 шайбы отправили Алексей Пепеляев, Игорь Игнатушкин, Андрей Костицын и Игорь Левицкий.

По итогам встречи «Сочи» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и 9-ю строчку в таблице Западной конференции с 77 очками в активе.