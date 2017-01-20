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20 января 2017, 9:11 | Хоккей: КХЛ | ЮГА.ру

Хоккеисты «Сочи» дома обыграли «Спартак»

ХК «Сочи» одержал уверенную победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая на сочинском стадионе «Большой», завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет на 12-минуте открыл нападающий гостей Константин Глазачев. Однако затем в ворота соперников 4 шайбы отправили Алексей Пепеляев, Игорь Игнатушкин, Андрей Костицын и Игорь Левицкий.

По итогам встречи «Сочи» занимает 14-ю позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ и 9-ю строчку в таблице Западной конференции с 77 очками в активе.

После небольшого перерыва в чемпионате, связанного с проведением 21—22 января Матча Звезд КХЛ, «Сочи» продолжит домашнюю серию матчем с петербургским СКА — лидером конференции «Запад». Встреча состоится 23 января.
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