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ГРОМКИЙ «ЙОКЕРИТ» И ШАПКА КОВАЛЬЧУКА

Первое, что мы услышали, когда зашли в Ледовый — очень громкую финскую речь. «Йокерит» разминался в сильно усеченном составе, но даже пятеро гостей из Суоми кричали друг на друга так сильно, что, кажется, их было слышно даже в другом конце арены, где такую же сухую разминку проводил СКА.

Армейцы готовятся к матчам в закутке недоступном для журналистов, идущих из пресс-центра, но совершенно открытом для обзора зрителей. Болельщики, которые заходят через центральный вход, могут видеть разминку через стекло. Мы не поленились сделать изрядный крюк и дошли до этого самого пятачка, откуда можно посмотреть, как разогревается СКА. Первое, что бросилось в глаза — шапка Ковальчука. Вы не подумайте, в Ледовом все в порядке с отоплением, да и в Петербурге сейчас не так уж и холодно, но нападающий почему-то вышел на разминку в зимнем головном уборе. Может быть, на удачу?

БИТВА ХОРОВ

Стандартная процедура исполнения гимнов внезапно превратилась в битву хоров. Армейские финны Коскинен и Коскиранта при звуках национальной музыки вытянулись в струнку, но если и пели, то очень незаметно. Зато многочисленные болельщики «Йокерита», рассеявшиеся по Ледовому голосов не жалели.

На финские песни СКА ответил очень оригинальным исполнением гимна России «а капелла». Четверо певцов, при скромной поддержке Антона Белова и Ильи Ковальчука, которые пели активнее партнеров, исполнили «Славься Отечество наше свободное» без единого инструмента. В битве хоров победила дружба — финны неожиданно взяли свое количеством, а россияне — качеством.

НА ПАЛЬЦАХ

Илья Ковальчук и Юкка Ялонен знают друг друга давно. Еще с локаутного сезона-2012/13, когда финн сменил Милоша Ржигу у руля СКА. Злые и нейтральные языки говорят, что в отношениях нападающего и тренера тогда было не все гладко.

В первом периоде мы внезапно стали свидетелями яркого диалога между Ковальчуком и Ялоненом. Открыв счет шикарным броском в дальний угол, нападающий проехал очень близко к скамейке «Йокерита» и, кажется, бросил что-то ехидное в адрес бывшего тренера. Обычно флегматичный финн не сдержался и ответил весьма красноречивым жестом в стиле: «А ну иди сюда!».

Через несколько минут история повторилась — Ковальчук удвоил счет, помог СКА установить новый рекорд результативности в «регулярках», а заодно снова разозлил Ялонена. Финн еще яростнее требовал «свидания» с форвардом, но опять все ограничилось поединком устрашающих жестов.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодняшняя не самая веселая статистика: <a href="https://t.co/G4DNVHIUL9">pic.twitter.com/G4DNVHIUL9</a></p>— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) <a href="https://twitter.com/hcSKA/status/822155251033763841">19 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

УЛИЧНАЯ МАГИЯ

Возможно, все накопившееся раздражение Ялонен выплеснул на своих подопечных. «Джокеры» так мощно начали третий период, что уже к 29-й минуте Микко Коскинен трижды вытащил шайбу из сетки. СКА поднажал, заставил финнов удаляться и со второй попытки реализовал большинство, но в третьем периоде история повторилась. Хухтала организовал сеанс уличной магии — забил рикошетом от клюшки Дацюка, а потом давний знакомец Шипачева Йормакка подвел черту под первым домашним поражением СКА в 2017 году.