Ковальчук — Ялонен: беседы о былом
«Йокерит» сумел переиграть СКА в гостях, уступая 0:2.
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ГРОМКИЙ «ЙОКЕРИТ» И ШАПКА КОВАЛЬЧУКА
Первое, что мы услышали, когда зашли в Ледовый — очень громкую финскую речь. «Йокерит» разминался в сильно усеченном составе, но даже пятеро гостей из Суоми кричали друг на друга так сильно, что, кажется, их было слышно даже в другом конце арены, где такую же сухую разминку проводил СКА.
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БИТВА ХОРОВ
Стандартная процедура исполнения гимнов внезапно превратилась в битву хоров. Армейские финны Коскинен и Коскиранта при звуках национальной музыки вытянулись в струнку, но если и пели, то очень незаметно. Зато многочисленные болельщики «Йокерита», рассеявшиеся по Ледовому голосов не жалели.
На финские песни СКА ответил очень оригинальным исполнением гимна России «а капелла». Четверо певцов, при скромной поддержке Антона Белова и Ильи Ковальчука, которые пели активнее партнеров, исполнили «Славься Отечество наше свободное» без единого инструмента. В битве хоров победила дружба — финны неожиданно взяли свое количеством, а россияне — качеством.
НА ПАЛЬЦАХ
Илья Ковальчук и Юкка Ялонен знают друг друга давно. Еще с локаутного сезона-2012/13, когда финн сменил Милоша Ржигу у руля СКА. Злые и нейтральные языки говорят, что в отношениях нападающего и тренера тогда было не все гладко.
В первом периоде мы внезапно стали свидетелями яркого диалога между Ковальчуком и Ялоненом. Открыв счет шикарным броском в дальний угол, нападающий проехал очень близко к скамейке «Йокерита» и, кажется, бросил
Через несколько минут история повторилась — Ковальчук удвоил счет, помог СКА установить новый рекорд результативности в «регулярках», а заодно снова разозлил Ялонена. Финн еще яростнее требовал «свидания» с форвардом, но опять все ограничилось поединком устрашающих жестов.
УЛИЧНАЯ МАГИЯ
Возможно, все накопившееся раздражение Ялонен выплеснул на своих подопечных. «Джокеры» так мощно начали третий период, что уже к 29-й минуте Микко Коскинен трижды вытащил шайбу из сетки. СКА поднажал, заставил финнов удаляться и со второй попытки реализовал большинство, но в третьем периоде история повторилась. Хухтала организовал сеанс уличной магии — забил рикошетом от клюшки Дацюка, а потом давний знакомец Шипачева Йормакка подвел черту под первым домашним поражением СКА в 2017 году.
Сергей ЯРЕМЕНКО, Гоша ЧЕРНОВ
Из
|Коскинен М.
|Райан Заполски
|1-й период
|Хухтала Т.
|05:07
|05:41
|Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
|11:33
|Ковальчук И. (Яковлев Е.)
|13:46
|Коскиранта Я.
|Марьямяки М.
|13:46
|2-й период
|Йоэнсуу Й. (Ниеми М.)
|21:28
|Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.)
|22:35
|23:05
|Тихонов В.
|Риссанен Р.
|23:05
|Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.)
|28:07
|Геноуэй Ч.
|29:09
|Риссанен Р.
|33:29
|34:09
|Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
|37:50
|Рукавишников Р.
|3-й период
|Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.)
|46:51
|Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.)
|50:10
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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