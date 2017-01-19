Ковальчук назвал недопустимой игру СКА в обороне незадолго до плей-офф КХЛ

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СКА на своем льду проиграл «Йокериту» со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода.

«Во втором периоде думали, что игра сделана. Допустили глупые ошибки в обороне, у соперника получилось несколько удачных бросков, и игра перевернулась. Через девять игр плей-офф, нельзя так играть в обороне. Если бы не наш вратарь, то счет был бы 3:10», — отметил Ковальчук.

В этой игре СКА установил командный рекорд КХЛ по количеству шайб в регулярном чемпионате — 217. Автором рекордной шайбы стал Ковальчук. «Не имеет значения, что я забросил. Команда проиграла», — сказал Ковальчук.

В следующем матче 23 января СКА на выезде встретится с «Сочи», «Йокерит» днем позже примет астанинский «Барыс».