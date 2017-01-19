Ковальчук назвал недопустимой игру СКА в обороне незадолго до плей-офф КХЛ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Игра санкт- петербургского СКА в обороне в матче с финским «Йокеритом» была недопустимой, учитывая, что до начала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) осталось провести всего девять матчей. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий СКА Илья Ковальчук.
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СКА на своем льду проиграл «Йокериту» со счетом 3:5, выигрывая с преимуществом в две шайбы после первого периода.
«Во втором периоде думали, что игра сделана. Допустили глупые ошибки в обороне, у соперника получилось несколько удачных бросков, и игра перевернулась. Через девять игр
В этой игре СКА установил командный рекорд КХЛ по количеству шайб в регулярном чемпионате — 217. Автором рекордной шайбы стал Ковальчук. «Не имеет значения, что я забросил. Команда проиграла», — сказал Ковальчук.
В следующем матче 23 января СКА на выезде встретится с «Сочи», «Йокерит» днем позже примет астанинский «Барыс».
|Коскинен М.
|Райан Заполски
|1-й период
|Хухтала Т.
|05:07
|05:41
|Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
|11:33
|Ковальчук И. (Яковлев Е.)
|13:46
|Коскиранта Я.
|Марьямяки М.
|13:46
|2-й период
|Йоэнсуу Й. (Ниеми М.)
|21:28
|Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.)
|22:35
|23:05
|Тихонов В.
|Риссанен Р.
|23:05
|Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.)
|28:07
|Геноуэй Ч.
|29:09
|Риссанен Р.
|33:29
|34:09
|Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
|37:50
|Рукавишников Р.
|3-й период
|Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.)
|46:51
|Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.)
|50:10
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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