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19 января 2017, 22:24 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты СКА дома проиграли «Йокериту» в матче чемпионата КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского СКА дома проиграли финскому «Йокериту» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты петербургского <span class=error>СКА</span> дома проиграли финскому <span class=error>Йокериту</span> в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась победой хельсинкского клуба со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Йоэнсуу на 22-й минуте, Оливер Лауридсен (23), Томми Хухтала (29, 47) и Пекка Йормакка (51). В составе петербургских армейцев отличились Илья Ковальчук (6, 12) и Евгений Дадонов (35).

СКА, в активе которого 118 очков по итогам 51 матча, по-прежнему единолично возглавляет таблицу чемпионата КХЛ. «Йокерит» набрал 78 очков и идет на 8-м месте в зоне «Запад».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Сочи» 23 января, хельсинкский «Йокерит» дома встретится с казахстанским «Барысом» 24 января.

19.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат
СКА 3:5 Йокерит
(2:0, 1:3, 0:2)
Вратари
Коскинен М. Райан Заполски
1-й период
Хухтала Т. 05:07
05:41 Ковальчук И. (Гусев Н., Шипачев В.)
11:33 Ковальчук И. (Яковлев Е.)
13:46 Коскиранта Я.
Марьямяки М. 13:46
2-й период
Йоэнсуу Й. (Ниеми М.) 21:28
Лауридсен О. (Марьямяки М., Талая Р.) 22:35
23:05 Тихонов В.
Риссанен Р. 23:05
Хухтала Т. (Геноуэй Ч., Виртанен П.) 28:07
Геноуэй Ч. 29:09
Риссанен Р. 33:29
34:09 Дадонов Е. (Хафизуллин Д.)
37:50 Рукавишников Р.
3-й период
Хухтала Т. (Анттила М., Виртанен П.) 46:51
Йормакка П. (Регин П., Яакола Т.) 50:10
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Йокерит
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