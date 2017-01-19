Хоккеисты СКА дома проиграли «Йокериту» в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в четверг в Санкт-Петербурге, завершилась победой хельсинкского клуба со счетом 5:3 (0:2, 3:1, 2:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ессе Йоэнсуу на 22-й минуте, Оливер Лауридсен (23), Томми Хухтала (29, 47) и Пекка Йормакка (51). В составе петербургских армейцев отличились Илья Ковальчук (6, 12) и Евгений Дадонов (35).

СКА, в активе которого 118 очков по итогам 51 матча, по-прежнему единолично возглавляет таблицу чемпионата КХЛ. «Йокерит» набрал 78 очков и идет на 8-м месте в зоне «Запад».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Сочи» 23 января, хельсинкский «Йокерит» дома встретится с казахстанским «Барысом» 24 января.