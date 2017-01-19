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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28488092/
19 января 2017, 22:32 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Риги

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Риги в очередном матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечным <span class=error>Крэйга</span> Вудкрофта лишь однажды удалось переиграть оборону гостей. Подвели зубров и частые удаления в ходе игры. Увеличить
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Рижские динамовцы в текущем сезоне приезжают в Минск во второй раз. Первая встреча, состоявшаяся в сентябре, завершилась победой белорусской команды в овертайме — 2:1. Еще две игры прошли в столице Латвии (3:4 и 4:1). Прошедший между командами матч 19 января также получился сложным. Подопечным Крэйга Вудкрофта лишь однажды удалось переиграть оборону гостей. Подвели «зубров» и частые удаления в ходе игры.

19.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Минск-Арена
Динамо Мн 1:3 Динамо Р
(0:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Крэйг Вудкрофт Нормундс Сейейс
Вратари
Бен Скривенс 56:07 (К. Лаланд 56:07-58:21) Якуб Седлачек
1-й период
05:58 Кирилл Готовец
Георг Головков 08:49
11:23 Андрей Степанов
Гунтис Галвиньш (Ф. Толузаков) 12:17
2-й период
Гинтс Мейя 23:14
25:33 Александр Матерухин
25:33 Александр Матерухин
30:36 Александр Павлович
38:06 Кирилл Готовец
3-й период
Ральфс Фрейбергс 43:38
43:51 Аарон Палушай
45:04 Андрей Степанов (Р. Граборенко, А. Гаврус)
52:32 Сергей Дрозд
53:55 Марк-Андре Граньяни
Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш) 55:06
55:41 Андрей Стась
Филипп Толузаков (Тим Сестито) 56:07
Александр Ерофеев 59:34
Статистика
43 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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