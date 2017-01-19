Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Риги
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Риги в очередном матче Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:3 (0:1, 0:0, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Рижские динамовцы в текущем сезоне приезжают в Минск во второй раз. Первая встреча, состоявшаяся в сентябре, завершилась победой белорусской команды в овертайме — 2:1. Еще две игры прошли в столице Латвии (3:4 и 4:1). Прошедший между командами матч 19 января также получился сложным. Подопечным Крэйга Вудкрофта лишь однажды удалось переиграть оборону гостей. Подвели «зубров» и частые удаления в ходе игры.
Главные тренеры
|Крэйг Вудкрофт
|Нормундс Сейейс
Вратари
|Бен Скривенс 56:07 (К. Лаланд 56:07-58:21)
|Якуб Седлачек
|1-й период
|05:58
|Кирилл Готовец
|Георг Головков
|08:49
|11:23
|Андрей Степанов
|Гунтис Галвиньш (Ф. Толузаков)
|12:17
|2-й период
|Гинтс Мейя
|23:14
|25:33
|Александр Матерухин
|25:33
|Александр Матерухин
|30:36
|Александр Павлович
|38:06
|Кирилл Готовец
|3-й период
|Ральфс Фрейбергс
|43:38
|43:51
|Аарон Палушай
|45:04
|Андрей Степанов (Р. Граборенко, А. Гаврус)
|52:32
|Сергей Дрозд
|53:55
|Марк-Андре Граньяни
|Микс Индрашис (Л. Дарзиньш, Г. Галвиньш)
|55:06
|55:41
|Андрей Стась
|Филипп Толузаков (Тим Сестито)
|56:07
|Александр Ерофеев
|59:34
Статистика
|43
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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