Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Риги

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Рижские динамовцы в текущем сезоне приезжают в Минск во второй раз. Первая встреча, состоявшаяся в сентябре, завершилась победой белорусской команды в овертайме — 2:1. Еще две игры прошли в столице Латвии (3:4 и 4:1). Прошедший между командами матч 19 января также получился сложным. Подопечным Крэйга Вудкрофта лишь однажды удалось переиграть оборону гостей. Подвели «зубров» и частые удаления в ходе игры.