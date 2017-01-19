«Спартак» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Сочи»
МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Алексея Пепеляева (18-я минута), Игоря Игнатушкина (24), Андрея Костицына (36) и Игоря Левицкого (45). У проигравших отличился Константин Глазачев (12).
«Спартак» проиграл в восьмой раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для
В турнирной таблице Западной конференции
В следующей игре «Спартак» 23 января примет московский ЦСКА, «Сочи» в тот же день сыграет дома с санкт- петербургским СКА.
|Вячеслав Буцаев
|Алексей Ярушкин
|Дмитрий Шикин
|Маркус Свенссон
|1-й период
|Владислав Провольнев
|05:21
|05:46
|Андре Петерссон
|10:39
|Александр Мерескин
|Константин Глазачев (М. Гилрой, Л. Радил)
|11:19
|17:19
|Алексей Пепеляев (И. Крикунов)
|2-й период
|23:20
|Игорь Игнатушкин (И. Крикунов)
|30:48
|Александр Мерескин
|35:49
|Андрей Костицын (И. Крикунов, И. Игнатушкин)
|3-й период
|44:36
|Игорь Левицкий (Н. Точицкий, Е. Морозов)
|Владислав Провольнев
|51:04
|Владислав Провольнев
|51:04
|Ярослав Дыбленко
|56:52
|Вячеслав Лещенко
|58:47
|6
|Штрафное время
|18
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Евгений Гамалей (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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