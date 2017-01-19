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19 января 2017, 22:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Спартак» потерпел восьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Сочи»

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Московский «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей заброшенные шайбы на счету Алексея Пепеляева (18-я минута), Игоря Игнатушкина (24), Андрея Костицына (36) и Игоря Левицкого (45). У проигравших отличился Константин Глазачев (12).

«Спартак» проиграл в восьмой раз кряду, в нынешнем сезоне это самая продолжительная серия без побед для красно-белых. В сезоне-2013/14 «Спартак» установил антирекорд КХЛ, проиграв 19 встреч подряд. Тогда москвичи не могли победить с 8 декабря 2013 года по 28 февраля 2014-го.

В турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 13-е место, набрав в 52 матчах 60 очков, «Сочи» с 77 очками после 51 игры идет девятым. От зоны плей-офф (восьмого места) «Спартак» отстает на 18 очков за восемь матчей до конца регулярного чемпионата.

В следующей игре «Спартак» 23 января примет московский ЦСКА, «Сочи» в тот же день сыграет дома с санкт- петербургским СКА.

19.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Сочи 4:1 Спартак
(1:1, 2:0, 1:0)
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев Алексей Ярушкин
Вратари
Дмитрий Шикин Маркус Свенссон
1-й период
Владислав Провольнев 05:21
05:46 Андре Петерссон
10:39 Александр Мерескин
Константин Глазачев (М. Гилрой, Л. Радил) 11:19
17:19 Алексей Пепеляев (И. Крикунов)
2-й период
23:20 Игорь Игнатушкин (И. Крикунов)
30:48 Александр Мерескин
35:49 Андрей Костицын (И. Крикунов, И. Игнатушкин)
3-й период
44:36 Игорь Левицкий (Н. Точицкий, Е. Морозов)
Владислав Провольнев 51:04
Владислав Провольнев 51:04
Ярослав Дыбленко 56:52
Вячеслав Лещенко 58:47
Статистика
6 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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