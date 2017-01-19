«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, на выезде одолев «Торпедо»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты ярославского «Локомотива» нанесли гостевое поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. На шайбы Андрея Локтионова (9-я и 60-я минуты) и Павла Красковского (53) у железнодорожников хозяева ответили точным броском Станислава Егоршева (24).
В следующем матче 23 января «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, примет магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» в этот же день на своем льду сыграет с череповецкой «Северсталью».
|19.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Нагорный"
|Торпедо НН
|1:3
|Локомотив
|(0:1, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
|Петерис Скудра
|Алексей Кудашов
Вратари
|Михаил Бирюков 58:54 (М. Бирюков 59:21)
|Алексей Мурыгин
|1-й период
|Андрей Локтионов
|02:35
|Андрей Локтионов (Д. Лугин)
|08:09
|09:52
|Вячеслав Кулемин
|Якуб Накладал
|14:30
|2-й период
|20:00
|Брэндон Макмиллан
|Рушан Рафиков
|20:00
|23:58
|Станислав Егоршев (Н. Жердев, Е.. Грачев)
|3-й период
|Павел Красковский (М. Пашнин)
|52:48
|Максим Тальбо
|55:02
|Андрей Локтионов (Д. Лугин)
|п.в.
|59:21
Статистика
|4
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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