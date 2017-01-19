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19 января 2017, 21:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, на выезде одолев «Торпедо»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Хоккеисты ярославского «Локомотива» нанесли гостевое поражение нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. На шайбы Андрея Локтионова (9-я и 60-я минуты) и Павла Красковского (53) у железнодорожников хозяева ответили точным броском Станислава Егоршева (24).

В следующем матче 23 января «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, примет магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» в этот же день на своем льду сыграет с череповецкой «Северсталью».

19.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Торпедо НН 1:3 Локомотив
(0:1, 1:0, 0:2)
Главные тренеры
Петерис Скудра Алексей Кудашов
Вратари
Михаил Бирюков 58:54 (М. Бирюков 59:21) Алексей Мурыгин
1-й период
Андрей Локтионов 02:35
Андрей Локтионов (Д. Лугин) 08:09
09:52 Вячеслав Кулемин
Якуб Накладал 14:30
2-й период
20:00 Брэндон Макмиллан
Рушан Рафиков 20:00
23:58 Станислав Егоршев (Н. Жердев, Е.. Грачев)
3-й период
Павел Красковский (М. Пашнин) 52:48
Максим Тальбо 55:02
Андрей Локтионов (Д. Лугин) п.в. 59:21
Статистика
4 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Локомотив
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Торпедо НН
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