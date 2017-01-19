«Локомотив» одержал пятую победу подряд в КХЛ, на выезде одолев «Торпедо»

Встреча, состоявшаяся в четверг в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей. На шайбы Андрея Локтионова (9-я и 60-я минуты) и Павла Красковского (53) у железнодорожников хозяева ответили точным броском Станислава Егоршева (24).

В следующем матче 23 января «Локомотив», одержавший пятую победу подряд, примет магнитогорский «Металлург», а «Торпедо» в этот же день на своем льду сыграет с череповецкой «Северсталью».