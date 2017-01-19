«Медвешчак» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты загребского «Медвешчака» на выезде нанесли поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, состоявшаяся в Череповце в четверг, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Томислав Заношки (14-я минута), Александр Жиру (45) и Майк Глумак (54). Вратарь «Медвешчака» Майкл Гарнетт записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 32 броска.
Следующий матч «Медвешчак» проведет 24 января во Владивостоке против «Адмирала». «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».
|19.01.2017 19:00
|Зрители 2155
|Регулярный чемпионат
|Ледовый дворец
|Северсталь
|0:3
|Медвешчак
|(0:1, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
|Александр Гулявцев
|Горди Дуайер
Вратари
|Якуб Коварж
|Майкл Гарнетт
|1-й период
|Илья Аркалов
|03:23
|09:14
|Сергей Монахов
|Томислав Заношки (Ф. Паре)
|13:10
|2-й период
|21:24
|26:07
|Денис Ежов
|26:16
|Даниил Вовченко
|Блэйк Парлетт
|29:00
|3-й период
|Марк Катич
|42:12
|Александр Жиру (Ф. Паре)
|44:47
|46:02
|Максим Трунев
|Марк Катич
|51:15
|Майк Глумак (Ф. Паре)
|53:20
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
|Главный судья
|Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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