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19 января 2017, 21:43 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Медвешчак» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Хоккеисты загребского «Медвешчака» на выезде нанесли поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся в Череповце в четверг, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Томислав Заношки (14-я минута), Александр Жиру (45) и Майк Глумак (54). Вратарь «Медвешчака» Майкл Гарнетт записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 32 броска.

Следующий матч «Медвешчак» проведет 24 января во Владивостоке против «Адмирала». «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».

19.01.2017 19:00 Зрители 2155 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Северсталь 0:3 Медвешчак
(0:1, 0:0, 0:2)
Главные тренеры
Александр Гулявцев Горди Дуайер
Вратари
Якуб Коварж Майкл Гарнетт
1-й период
Илья Аркалов 03:23
09:14 Сергей Монахов
Томислав Заношки (Ф. Паре) 13:10
2-й период
21:24
26:07 Денис Ежов
26:16 Даниил Вовченко
Блэйк Парлетт 29:00
3-й период
Марк Катич 42:12
Александр Жиру (Ф. Паре) 44:47
46:02 Максим Трунев
Марк Катич 51:15
Майк Глумак (Ф. Паре) 53:20
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Комаров (Нижний Новгород, Россия)
Главный судья Виктор Бирин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Медвешчак
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Северсталь
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