«Медвешчак» на выезде обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в Череповце в четверг, завершилась победой гостей со счетом 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Шайбы забросили Томислав Заношки (14-я минута), Александр Жиру (45) и Майк Глумак (54). Вратарь «Медвешчака» Майкл Гарнетт записал на свой счет второй «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 32 броска.

Следующий матч «Медвешчак» проведет 24 января во Владивостоке против «Адмирала». «Северсталь» днем ранее сыграет на выезде с нижегородским «Торпедо».