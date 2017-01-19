Братиславский «Слован» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Братиславский «Слован» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу «Слована». У победителей отличились Михал Глинка (10-я минута), Ник Пластино (37) и Павол Скалицки (39). У хозяев шайбы забросили Рихард Гюнге (1) и Игорь Полыгалов (50).
«Слован» одержал шестую победу подряд в чемпионате, «Нефтехимик» потерпел третье поражение кряду.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с новосибирской «Сибирью» в Нижнекамске 23 января, в «Слован» днем позже встретится в Хабаровске с местным «Амуром».
|19.01.2017 19:00
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|2:3
|Слован
|(1:1, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Милош Ржига
Вратари
|Андрей Кареев 58:43
|Барри Браст
|1-й период
|00:12
|Рихард Гюнге (Ж. Брюле, М. Жуков)
|Михал I Глинка (М. Серсен, Дж. Тэйфф)
|09:04
|15:35
|Игорь Полыгалов
|Кайл Чипчура
|15:35
|2-й период
|22:29
|25:10
|Игорь Полыгалов
|Джефф Тэйфф
|25:57
|Ник Пластино
|33:21
|Ник Пластино (Дж. Чичу, Дж. Тэйфф)
|36:59
|Павол Скалицкий (П. Лушняк)
|38:07
|3-й период
|Павол Скалицкий
|48:02
|50:00
|Игорь Полыгалов (И. Лекомцев, А. Кареев)
|55:50
|Камиль Фазылзянов
Статистика
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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