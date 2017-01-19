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19 января 2017, 21:44 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Братиславский «Слован» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Братиславский «Слован» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу «Слована». У победителей отличились Михал Глинка (10-я минута), Ник Пластино (37) и Павол Скалицки (39). У хозяев шайбы забросили Рихард Гюнге (1) и Игорь Полыгалов (50).

«Слован» одержал шестую победу подряд в чемпионате, «Нефтехимик» потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с новосибирской «Сибирью» в Нижнекамске 23 января, в «Слован» днем позже встретится в Хабаровске с местным «Амуром».

19.01.2017 19:00 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 2:3 Слован
(1:1, 0:2, 1:0)
Главные тренеры
Андрей Назаров Милош Ржига
Вратари
Андрей Кареев 58:43 Барри Браст
1-й период
00:12 Рихард Гюнге (Ж. Брюле, М. Жуков)
Михал I Глинка (М. Серсен, Дж. Тэйфф) 09:04
15:35 Игорь Полыгалов
Кайл Чипчура 15:35
2-й период
22:29
25:10 Игорь Полыгалов
Джефф Тэйфф 25:57
Ник Пластино 33:21
Ник Пластино (Дж. Чичу, Дж. Тэйфф) 36:59
Павол Скалицкий (П. Лушняк) 38:07
3-й период
Павол Скалицкий 48:02
50:00 Игорь Полыгалов (И. Лекомцев, А. Кареев)
55:50 Камиль Фазылзянов
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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