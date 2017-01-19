Братиславский «Слован» обыграл на выезде нижнекамский «Нефтехимик» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Нижнекамске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 2:0, 0:1) в пользу «Слована». У победителей отличились Михал Глинка (10-я минута), Ник Пластино (37) и Павол Скалицки (39). У хозяев шайбы забросили Рихард Гюнге (1) и Игорь Полыгалов (50).

«Слован» одержал шестую победу подряд в чемпионате, «Нефтехимик» потерпел третье поражение кряду.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с новосибирской «Сибирью» в Нижнекамске 23 января, в «Слован» днем позже встретится в Хабаровске с местным «Амуром».