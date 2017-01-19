Этот «Авангард» удивлять не способен

Соботка и Бут. Бут и Соботка. Серьезнейшие потери, но есть ли смысл рассматривать эти два матча сквозь призму травм двух легионеров? Сильно вряд ли. Потому что и с ними, и без них «Авангард» играл в совершенно типичный для себя хоккей. И от наличия двух мастеров практически ничего бы не изменилось.

Что Медведев в центре (крайне забавный вариант, лишь подчеркнувший ограниченность игры «ястребов» в атаке), что чешская звезда — омичи так или иначе в серьезных и не очень встречах играют исключительно от обороны. Хоть Кросби туда поставь — акцент все равно будет на атаки с ходу. Несмотря на очень приличный состав. Несмотря на то, что практически все защитники команды здорово умеют поддерживать нападение. Несмотря на то, что нынче подобный подход приносит максимум второй раунд.

Может, жестковато, но Канарейкин тактически и технологически остался в Суперлиге. Там это работало. В КХЛ — не будет. Прибавивший в агрессии «Металлург» явственно показал, кто на самом деле главный. Это же — если чисто игру рассматривать, не счет — был натуральный вынос тела. Не придумай Михеев на пару с Будкиным странную шайбу, совсем не вытекавшую из логики игры, — даже интрига не нарисовалась бы. А вот шикарнейший первый гол Зарипова, после которого условный Джо Торнтон сказал бы что-нибудь очень и очень забористое и веселое, — это прямо квинтэссенция всего матча.

Кошмарное большинство «Авангарда» (гол Лемтюгова — чисто статистический) — оно же не просто так. Позиционной атаки как не было, так и нет, откуда же взяться внятному розыгрышу лишнего? Ну, катит команда неплохо. Ну, даже двумя игроками в атаке вспарывает оборону большинства клубов КХЛ. Но кого это будет волновать, когда спор пойдет до четырех побед? Омичи ведь однообразны до безобразия. У них нет запасных вариантов. Есть один, который по большому счету называется «как попрет». Ну и попробуй с этой замечательной системой обыграть толковую команду. Которая уж во втором раунде — точно попадется в соперники.

Про «Магнитку» говорить нечего. Чемпион проиграл один матч, сделал выводы и попросту размазал соперника. И далеко не факт, что расклад как-то изменился бы от присутствия Соботки и Бута. «Авангарду» просто не давали шайбу. А он за ней и не стремился. На что тут можно наиграть? Правильно, на 2:4.