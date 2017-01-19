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19 января 2017, 20:41 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА установил рекорд чемпионата КХЛ по количеству голов за один сезон

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по количеству голов, забитых по ходу одного регулярного чемпионата.

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Нападающий СКА Илья Ковальчук на 6-й минуте матча против финского «Йокерита» открыл счет в матче, а на 12-й удвоил преимущество петербуржцев, забросив 216-ю шайбу команды в текущем регулярном чемпионате.

Прежний рекорд принадлежал «Салавату Юлаеву», который за сезон-2009/10 забросил 215 шайб. Уфимцам для этого потребовалось провести на пять игр больше.

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