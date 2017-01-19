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19 января 2017, 20:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Форвард ЦСКА Светлаков пропустит меньше недели из-за травмы

Форвард московского ЦСКА Андрей Светлаков пропустит меньше недели после травмы, полученной в матче с московским «Динамо» (0:1), сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «армейцев».

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18 января Светлаков получил удар клюшкой в голову от динамовца Ильи Никулина и не смог продолжить матч. Главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщил, что у игрока подозрение на сотрясение.

18.01.2017 19:30 Зрители 8079 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:0 ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Еременко Илья Сорокин 59:52
1-й период
11:18 Денис Кокарев
12:15 Илья Никулин
12:15 Илья Никулин
Никита Пивцакин 15:21
2-й период
23:35 Ансель Галимов
Артем Блажиевский 24:55
26:28 Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
Андрей Кузьменко 28:03
3-й период
Никита Пивцакин 40:52
43:35 Егор I Зайцев
Игорь Ожиганов 56:56
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Динамо М
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