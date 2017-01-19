Форвард ЦСКА Светлаков пропустит меньше недели из-за травмы
Форвард московского ЦСКА Андрей Светлаков пропустит меньше недели после травмы, полученной в матче с московским «Динамо» (0:1), сообщили «Чемпионату» в
пресс-службе «армейцев».
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Видимо, что-то случилось...
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18 января Светлаков получил удар клюшкой в голову от динамовца Ильи Никулина и не смог продолжить матч. Главный тренер команды Дмитрий Квартальнов сообщил, что у игрока подозрение на сотрясение.
|18.01.2017 19:30
|Зрители 8079
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
Главные тренеры
|Сергей Орешкин
|Дмитрий Квартальнов
Вратари
|Александр Еременко
|Илья Сорокин 59:52
|1-й период
|11:18
|Денис Кокарев
|12:15
|Илья Никулин
|12:15
|Илья Никулин
|Никита Пивцакин
|15:21
|2-й период
|23:35
|Ансель Галимов
|Артем Блажиевский
|24:55
|26:28
|Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
|Андрей Кузьменко
|28:03
|3-й период
|Никита Пивцакин
|40:52
|43:35
|Егор I Зайцев
|Игорь Ожиганов
|56:56
Статистика
|18
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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