«Куньлунь» победил «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ

Игра, прошедшая в четверг в Челябинске, закончилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тобиас Виклунд (14-я минута), Зак Юйэнь (35) и Дамьен Флёри (43). Автором единственного гола у хозяев стал Дмитрий Пестунов (52).

В следующем матче 26 января «Куньлунь» примет братиславский «Слован», а «Трактор» 23 января на выезде сыграет с московским «Динамо».