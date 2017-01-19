«Куньлунь» победил «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра, прошедшая в четверг в Челябинске, закончилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тобиас Виклунд (14-я минута), Зак Юйэнь (35) и Дамьен Флёри (43). Автором единственного гола у хозяев стал Дмитрий Пестунов (52).
В следующем матче 26 января «Куньлунь» примет братиславский «Слован», а «Трактор» 23 января на выезде сыграет с московским «Динамо».
|19.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Главные тренеры
|Анвар Гатиятулин
|Владимир Юрзинов
Вратари
|Павел Францоуз 42:04 (В. Демченко 42:04)
|Томи Кархунен
|1-й период
|06:45
|Денис Мошаров
|Линус Виделль
|06:45
|Туукка Мянтюля
|09:32
|Тобиас Виклунд (Л. Виделль)
|13:55
|Йоонас Ярвинен
|16:56
|2-й период
|Янне Яласваара
|30:29
|Юйэнь Зак (Ч. Рау)
|34:47
|3-й период
|Дамьен Флери (Т. Саллинен)
|42:04
|49:54
|Пол Щехура
|Тобиас Виклунд
|50:24
|Тобиас Виклунд
|50:24
|51:33
|Дмитрий Пестунов (А. Бородкин, А. Черников)
|Янне Яласваара
|54:20
|Томаш Марцинко
|54:31
Статистика
|4
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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