Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28486905/
19 января 2017, 19:54 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Куньлунь» победил «Трактор» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Хоккеисты пекинского «Куньлуня» нанесли поражение челябинскому «Трактору» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра, прошедшая в четверг в Челябинске, закончилась со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Тобиас Виклунд (14-я минута), Зак Юйэнь (35) и Дамьен Флёри (43). Автором единственного гола у хозяев стал Дмитрий Пестунов (52).

В следующем матче 26 января «Куньлунь» примет братиславский «Слован», а «Трактор» 23 января на выезде сыграет с московским «Динамо».

19.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им ЗТР В.К. Белоусова
Трактор 1:3 Куньлунь
(0:1, 0:1, 1:1)
Главные тренеры
Анвар Гатиятулин Владимир Юрзинов
Вратари
Павел Францоуз 42:04 (В. Демченко 42:04) Томи Кархунен
1-й период
06:45 Денис Мошаров
Линус Виделль 06:45
Туукка Мянтюля 09:32
Тобиас Виклунд (Л. Виделль) 13:55
Йоонас Ярвинен 16:56
2-й период
Янне Яласваара 30:29
Юйэнь Зак (Ч. Рау) 34:47
3-й период
Дамьен Флери (Т. Саллинен) 42:04
49:54 Пол Щехура
Тобиас Виклунд 50:24
Тобиас Виклунд 50:24
51:33 Дмитрий Пестунов (А. Бородкин, А. Черников)
Янне Яласваара 54:20
Томаш Марцинко 54:31
Статистика
4 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Куньлунь
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
19 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Мутко объяснил, почему в допинг-пробе россиянок нашли мужские ДНК

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной