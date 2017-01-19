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19 января 2017, 19:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Магнитогорский «Металлург» дома нанес поражение «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Магнитогорский «Металлург» на своей арене нанес поражение омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра, прошедшая в четверг в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Первую шайбу в матче забросил на 15-й минуте капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, побив рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате КХЛ. На счету Мозякина стало 37 шайб. Дубль в составе «Металлурга» записал на свой счет Данис Зарипов (34-я и 58-я минуты), еще один гол забил Оскар Осала (59). У «Авангарда» отличились Илья Михеев (24) и Николай Лемтюгов (60).

Днем ранее в Магнитогорске «Металлург» уступил «Авангарду» со счетом 3:5. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.

Следующий матч «Магнитка» проведет 23 января на выезде против ярославского «Локомотива». «Авангард» 25 января сыграет в Тольятти с «Ладой».

19.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 4:2 Авангард
(1:0, 1:1, 2:1)
Главные тренеры
Илья Воробьев Федор Канарейкин
Вратари
Василий Кошечкин Доминик Фурх 57:57 (Д. Фурх 58:42-59:39)
1-й период
14:12 Сергей Мозякин (А. Береглазов, Д. Зарипов)
2-й период
21:29 Григорий Дронов
Илья Михеев (Д. Фурх, Е. Медведев) 23:51
Егор Мартынов 29:04
33:35 Данис Зарипов (С. Мозякин, Ян Коварж)
Юнас Анелев 38:07
3-й период
42:59 Владислав Калетник
49:20 Денис Казионов
Евгений Медведев 52:34
Илья Михеев 56:09
57:31 Данис Зарипов (Ян Коварж, А. Береглазов)
58:23 Денис Платонов
58:42 п.в. Оскар Осала
Николай Лемтюгов (Е. Мартынов, Е. Медведев) 59:51
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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Сергей Мозякин установил рекорд результативности в КХЛ

Сергей Мозякин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ после передач своих партнеров по магнитогорскому «Металлургу» Даниса Зарипова и Алексея Береглазова. Этот гол стал для нападающего сборной России 37-м в нынешнем сезоне.
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