Магнитогорский «Металлург» дома нанес поражение «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ

Игра, прошедшая в четверг в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Первую шайбу в матче забросил на 15-й минуте капитан «Магнитки» Сергей Мозякин, побив рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате КХЛ. На счету Мозякина стало 37 шайб. Дубль в составе «Металлурга» записал на свой счет Данис Зарипов (34-я и 58-я минуты), еще один гол забил Оскар Осала (59). У «Авангарда» отличились Илья Михеев (24) и Николай Лемтюгов (60).

Днем ранее в Магнитогорске «Металлург» уступил «Авангарду» со счетом 3:5. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ.

Следующий матч «Магнитка» проведет 23 января на выезде против ярославского «Локомотива». «Авангард» 25 января сыграет в Тольятти с «Ладой».