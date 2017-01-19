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19 января 2017, 19:56 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шайбы Лапенкова и Шулакова принесли «Югре» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Ханты-мансийская «Югра» на выезде переиграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Югры». У победителей шайбы забросили Евгений Лапенков (35-я минута) и Виталий Шулаков (46). Голкипер «Югры» Александр Шарыченков отыграл второй «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 22 броска по своим воротам.

«Югра» прервала серию из двух поражений, а «Автомобилист» потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче чемпионата «Югра» 24 января сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Автомобилист» в тот же день встретится в гостях с минскими динамовцами.

19.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат КРК "Уралец"
Автомобилист 0:2 Югра
(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
Владимир Крикунов Андрей Разин
Вратари
Владимир Сохатский 58:57 Александр Шарыченков
2-й период
Евгений Лапенков 23:02
Евгений Лапенков (А. Акмальдинов, Р. Людучин) 34:07
3-й период
Виталий Шулаков (Н. Хлыстов, А. Яремчук) 45:21
Статистика
0 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Главный судья Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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