Шайбы Лапенкова и Шулакова принесли «Югре» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Ханты-мансийская «Югра» на выезде переиграла «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Югры». У победителей шайбы забросили Евгений Лапенков (35-я минута) и Виталий Шулаков (46). Голкипер «Югры» Александр Шарыченков отыграл второй «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 22 броска по своим воротам.
«Югра» прервала серию из двух поражений, а «Автомобилист» потерпел первое поражение после двух побед подряд.
В следующем матче чемпионата «Югра» 24 января сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Автомобилист» в тот же день встретится в гостях с минскими динамовцами.
|19.01.2017 17:00
|Регулярный чемпионат
|КРК "Уралец"
|Автомобилист
|0:2
|Югра
|(0:0, 0:1, 0:1)
Главные тренеры
|Владимир Крикунов
|Андрей Разин
Вратари
|Владимир Сохатский 58:57
|Александр Шарыченков
|2-й период
|Евгений Лапенков
|23:02
|Евгений Лапенков (А. Акмальдинов, Р. Людучин)
|34:07
|3-й период
|Виталий Шулаков (Н. Хлыстов, А. Яремчук)
|45:21
Статистика
|0
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Ибатулин (Рудный, Казахстан)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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