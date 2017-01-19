Шайбы Лапенкова и Шулакова принесли «Югре» победу над «Автомобилистом» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) в пользу «Югры». У победителей шайбы забросили Евгений Лапенков (35-я минута) и Виталий Шулаков (46). Голкипер «Югры» Александр Шарыченков отыграл второй «сухой» матч в текущем сезоне, отразив 22 броска по своим воротам.

«Югра» прервала серию из двух поражений, а «Автомобилист» потерпел первое поражение после двух побед подряд.

В следующем матче чемпионата «Югра» 24 января сыграет на выезде с рижским «Динамо», а «Автомобилист» в тот же день встретится в гостях с минскими динамовцами.