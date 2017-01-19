Сергей Мозякин установил рекорд результативности в КХЛ

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Мозякин побил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат. Прежнее достижение (36 голов), установленное в сезоне-2014/15, принадлежало выступавшему за финский «Йокерит» американцу Стиву Мозесу.

В сентябре 2016 года Мозякин стал лучшим снайпером в истории отечественного клубного хоккея. Гол в ворота минского «Динамо» стал для нападающего «Металлурга» 429-м в чемпионатах России. Хоккеист превзошел рекорд Бориса Михайлова, который забросил в первенстве СССР 428 шайб.

Хоккей КХЛ 2016-2017 Неделя 22, 19.01.2017, 17:00 2:1 Металлург Мг Авангард

Большую часть своей карьеры Михайлов провел за ЦСКА. Кроме того, он выступал за «Кристалл» (Саратов) и «Локомотив». Свою последнюю шайбу Михайлов забросил в 1980 году.