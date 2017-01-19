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19 января 2017, 18:21 | Хоккей: КХЛ | РБК-Спорт

Сергей Мозякин установил рекорд результативности в КХЛ

Сергей Мозякин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ после передач своих партнеров по магнитогорскому «Металлургу» Даниса Зарипова и Алексея Береглазова. Этот гол стал для нападающего сборной России 37-м в нынешнем сезоне.

Нападающий магнитогорского Металлурга Сергей <span class=error>Мозякин</span> установил новый рекорд <span class=error>КХЛ</span> по количеству заброшенных шайб за регулярный сезон. Увеличить
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Мозякин побил рекорд КХЛ по количеству заброшенных шайб за один регулярный чемпионат. Прежнее достижение (36 голов), установленное в сезоне-2014/15, принадлежало выступавшему за финский «Йокерит» американцу Стиву Мозесу.

В сентябре 2016 года Мозякин стал лучшим снайпером в истории отечественного клубного хоккея. Гол в ворота минского «Динамо» стал для нападающего «Металлурга» 429-м в чемпионатах России. Хоккеист превзошел рекорд Бориса Михайлова, который забросил в первенстве СССР 428 шайб.

Большую часть своей карьеры Михайлов провел за ЦСКА. Кроме того, он выступал за «Кристалл» (Саратов) и «Локомотив». Свою последнюю шайбу Михайлов забросил в 1980 году.

Мозякин в составе «Металлурга» дважды выигрывал Кубок Гагарина, три раза — снайперскую гонку и пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата. Со сборной России форвард стал двукратным чемпионом мира. После гола в ворота «Авангарда» на счету Мозякина — 461 шайба в чемпионатах России с учетом плей-офф (137 голов в Суперлиге + 324 шайб в КХЛ).

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Мозякин побил рекорд Мозеса по количеству шайб в «регулярке» КХЛ за один сезон

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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