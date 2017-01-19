Мозякин побил рекорд Мозеса по количеству шайб в «регулярке» КХЛ за один сезон

«Металлург» в четверг встречается с омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Мозякин, открывший счет в этой игре на 15-й минуте, забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне.

Ранее рекорд принадлежал Мозесу, который забросил 36 шайб в «регулярке» в сезоне-2014/15, выступая за финский «Йокерит».