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19 января 2017, 17:46 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Мозякин побил рекорд Мозеса по количеству шайб в «регулярке» КХЛ за один сезон

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Металлург» в четверг встречается с омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Мозякин, открывший счет в этой игре на 15-й минуте, забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне.

Ранее рекорд принадлежал Мозесу, который забросил 36 шайб в «регулярке» в сезоне-2014/15, выступая за финский «Йокерит».

Металлург Мг
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Сергей Мозякин установил рекорд результативности в КХЛ

Сергей Мозякин установил рекорд результативности в КХЛ

Сергей Мозякин открыл счет в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ после передач своих партнеров по магнитогорскому «Металлургу» Даниса Зарипова и Алексея Береглазова. Этот гол стал для нападающего сборной России 37-м в нынешнем сезоне.
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