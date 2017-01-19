Мозякин побил рекорд Мозеса по количеству шайб в «регулярке» КХЛ за один сезон
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Капитан магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин побил рекорд американца Стива Мозеса по количеству голов, забитых в одном регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Металлург» в четверг встречается с омским «Авангардом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Мозякин, открывший счет в этой игре на 15-й минуте, забросил 37-ю шайбу в текущем сезоне.
Ранее рекорд принадлежал Мозесу, который забросил 36 шайб в «регулярке» в сезоне-2014/15, выступая за финский «Йокерит».
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