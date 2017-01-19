Астана, Владивосток, Казань, Хельсинки могут принять Неделю звезд хоккея в 2018 году
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Астана, Владивосток, Казань и Хельсинки претендуют на право проведения Недели звезд хоккея в 2018 году, сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
Неделя звезд хоккея-2017 проходит в Уфе с 15 по 22 января.
«В пятницу пройдет выбор заявки на следующий год. Претендовать на проведение Недели звезд хоккея в 2018 году будут Астана, Владивосток, Казань, Хельсинки», — сказал Кобылянский журналистам.
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