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19 января 2017, 17:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Астана, Владивосток, Казань, Хельсинки могут принять Неделю звезд хоккея в 2018 году

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Астана, Владивосток, Казань и Хельсинки претендуют на право проведения Недели звезд хоккея в 2018 году, сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Неделя звезд хоккея-2017 проходит в Уфе с 15 по 22 января.

«В пятницу пройдет выбор заявки на следующий год. Претендовать на проведение Недели звезд хоккея в 2018 году будут Астана, Владивосток, Казань, Хельсинки», — сказал Кобылянский журналистам.
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