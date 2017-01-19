Астана, Владивосток, Казань, Хельсинки могут принять Неделю звезд хоккея в 2018 году

Неделя звезд хоккея-2017 проходит в Уфе с 15 по 22 января.

«В пятницу пройдет выбор заявки на следующий год. Претендовать на проведение Недели звезд хоккея в 2018 году будут Астана, Владивосток, Казань, Хельсинки», — сказал Кобылянский журналистам.