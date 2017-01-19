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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28484069/
19 января 2017, 17:04 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

Астана претендует на следующий Матч звёзд КХЛ

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги сообщил, какие города претендуют на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году.

<nobr>Вице-президент</nobr> <span class=error>КХЛ</span> по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на <nobr>пресс-конференции</nobr> в Уфе посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги сообщил какие города претендуют на проведение Матча звёзд <span class=error>КХЛ</span> в 2018 году. Увеличить
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«В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звёзд и Матча звёзд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий матч звёзд», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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