Астана претендует на следующий Матч звёзд КХЛ
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский на пресс-конференции в Уфе, посвящённой первому в истории Матчу звёзд женской хоккейной лиги сообщил, какие города претендуют на проведение Матча звёзд КХЛ в 2018 году.
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«В пятницу, 20 января, будет рассмотрена заявка от кандидатов на проведение следующей Недели звёзд и Матча звёзд КХЛ. Хельсинки, Астана, Владивосток или Казань примут следующий матч звёзд», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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