Дубль Роберта Саболича принес «Адмиралу» победу над «Амуром»
МОСКВА, 19 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты «Адмирала» из Владивостока на выезде одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Адмирала». Дубль в составе победителей сделал Роберт Саболич (18-я и 60-я минуты). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 27 бросков по своим воротам и сыграл пятый «сухой» матч в сезоне.
В следующей встрече «Адмирал» 24 января примет хорватский «Медвешчак», в этот же день «Амур» дома сыграет со словацким «Слованом».
Главные тренеры
|Андрей Мартемьянов
|Александр Андриевский
Вратари
|Юха Метсола 59:03 (Ю. Метсола 59:25)
|Игорь Бобков
|1-й период
|06:51
|Теему Рамстедт
|Джеймс Райт
|11:05
|Роберт Саболич (В. Ткачев)
|17:59
|2-й период
|20:28
|Владимир Малевич
|30:29
|Никита Камалов
|Джеймс Райт
|30:41
|Шейон Моррисонн
|33:16
|3-й период
|50:01
|Илья Горохов
|Роберт Саболич (Дж. Райт, Ш. Моррисонн)
|п.в.
|59:25
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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