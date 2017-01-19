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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28483144/
19 января 2017, 15:21 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Дубль Роберта Саболича принес «Адмиралу» победу над «Амуром»

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Хоккеисты «Адмирала» из Владивостока на выезде одержали победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Адмирала». Дубль в составе победителей сделал Роберт Саболич (18-я и 60-я минуты). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 27 бросков по своим воротам и сыграл пятый «сухой» матч в сезоне.

В следующей встрече «Адмирал» 24 января примет хорватский «Медвешчак», в этот же день «Амур» дома сыграет со словацким «Слованом».

19.01.2017 12:30 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Амур 0:2 Адмирал
(0:1, 0:0, 0:1)
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Александр Андриевский
Вратари
Юха Метсола 59:03 (Ю. Метсола 59:25) Игорь Бобков
1-й период
06:51 Теему Рамстедт
Джеймс Райт 11:05
Роберт Саболич (В. Ткачев) 17:59
2-й период
20:28 Владимир Малевич
30:29 Никита Камалов
Джеймс Райт 30:41
Шейон Моррисонн 33:16
3-й период
50:01 Илья Горохов
Роберт Саболич (Дж. Райт, Ш. Моррисонн) п.в. 59:25
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Адмирал
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Амур
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