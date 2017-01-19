Дубль Роберта Саболича принес «Адмиралу» победу над «Амуром»

Встреча, прошедшая в четверг в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу «Адмирала». Дубль в составе победителей сделал Роберт Саболич (18-я и 60-я минуты). Голкипер гостей Игорь Бобков отразил 27 бросков по своим воротам и сыграл пятый «сухой» матч в сезоне.

В следующей встрече «Адмирал» 24 января примет хорватский «Медвешчак», в этот же день «Амур» дома сыграет со словацким «Слованом».