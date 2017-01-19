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Одолев ЦСКА, динамовцы довели количество своих побед в январе до семи. И уступили только однажды — «Ак Барсу». А семь, как известно, — счастливое магическое число. Так что скрывается за «магией» бело-голубых? Называем семь причин успеха «Динамо».

1. Александр Еременко.

Иметь такого козырного туза в составе — залог успеха. Не случайно, в январе ворота «Динамо» в четырех матчах оставались нетронутыми.

На сегодняшний день Еременко находится на первом месте по надежности вратарей в КХЛ. Он также лидером и по числу «сухарей», которых у него в этом сезоне уже девять!

Это, кстати, личный рекорд самого Александра в наших чемпионатах. А что касается московского «Динамо», тот два Еремы — Александр Еременко и Виталий Еремеев — в среду сравнялись. У обоих теперь по 53 «сухих» матча за клуб. А ведь еще совсем недавно рекорд Еремеева казался вечным! И вот пал. По иронии — как раз в тот год, когда Виталий вошел в тренерский штаб «Динамо» и начал помогать Александру готовиться к матчам. А может — именно поэтому?

2. Боевая оборона.

Защитники бело-голубых не только помогают вратарю оборонятся, но и в атаке весьма опасны. Сразу несколько игроков обладают убойным щелчком и забивают голы. Юсо Хиетанин, Мэт Робинсон, Илья Никулин, Яков Рылов — очень солидный список лучших динамовских защитников-бомбардиров. А ведь есть еще и Андрей Кутейкин, который перешел в «Динамо» из «Авангарда» по ходу сезона и в новой команде сразу начал забивать гораздо чаще.

Отчасти поэтому с реализацией большинства у бело-голубых сейчас проблем нет. Хотя при этом нет и спецбригад на розыгрыш лишнего — звенья продолжают меняться по порядку.

3. Сбалансированный состав.

В перовой половине сезона тренерский штаб «Динамо» критиковали за постоянную чехарду звеньев. Однако сейчас оптимальный состав, похоже, найден и начал сказываться на результате.

Предлагаю обратить внимание на пятерку лучших бомбардиров теперь уже среди нападающих бело-голубых — МартиньшКарсумс, Денис Кокарев, Алексей Цветков, Артем Федоров, Максим Карпов.

Ну и в чем тут фокус? — Спросите вы.

А в том, что эти форварды представляют все четыре звена «Динамо». И, значит, каждая тройка может взять на себя ответственность и решить исход матча.

Примерно такой же состав — без ярких лидеров и равенством звеньев — был у москвичей и четыре года назад, когда они дважды кряду завоевывали Кубок Гагарина.

4. Иван Скобрев.

То, что серебряный призер ОИ в Ванкувере, чемпион мира конькобежец Иван Скобрев вдруг стал тренером «Динамо» по физподготовке — очень интересный и многообещающий ход.

Работу нового члена динамовского штаба вот так сразу оценить трудно. Но одну могу сказать с уверенностью — Иван в команде вовсе не отбывает номер. Достаточно зайти в динамовскую раздевалку после поединка. И вы увидите, как Скобрев буквально мечется по ней, руководя обязательной заминкой игроков после матча.

Я на днях предложил оценить Скобреву нынешнюю готовность бело-голубых к нагрузкам. И услышал в ответ:

— Вот когда ребята поднимут Кубок над головой, тогда и оценю!

И уже одна эта фраза говорит о том, что Иван уже проникся динамовским духом.

5. Турнирная мотивация.

Нынешний сезон не дает динамовцам расслабиться. Ведь еще совсем недавно команда балансировала на границе зоны плей-офф. И только мощный рывок помог ей выйти из опасной зоны.

За свое участие в Кубке Гагарина москвичи сегодня могут не опасаться. Однако сейчас они ведут упорную борьбу с «Локомотивом» за четвертое место на Западе. Велика вероятность, что именно с ярославцами динамовцы и встретятся в первом раунде плей-офф. И тогда преимущество своей площадки будет совсем не лишним!

Кроме того, нельзя исключать возможности, что спор с «Локомотивом» толкнет бело-голубых еще выше и позволит обойти «Торпедо».

В общем почивать на лаврах резону нет. Каждое очко по-прежнему на счету.

6. Ослабленные соперники.

Надеюсь, вы не подумали всерьез, что «Динамо» одержало все свои семь побед в январе над аутсайдерами. «Авангард» — лидер Востока. А ЦСКА — претендует на первое место во всем регулярном чемпионате.

Но в поединке с бело-голубыми армейцы все же были не в лучшей форме. Валерий Ничушкин вернулся в состав после долгого лечения. Форсировал свое выздоровление Грег Скот. Еще три армейца — Максим Мамин, Богдан Киселевич и Виктор Фаст — заболели. А тут еще и Андрею Светлакову динамовец Илья Никулин врезал по голове так, что форвард ЦСКА на лед уже не вернулся. И увидим мы его в составе ЦСКА, судя по всему, уже не скоро.

7. Борьба за зрителя.

При очень уверенной игре динамовцы по-прежнему не могут похвастаться аншлагами на своих домашних матчах.

Победой над «Нефтехимиком» полюбовалось всего 3514 зрителей. Над «Ладой» — 6603. На когда-то культовую битву с «Ак Барсом» пришло 6114 человек. Но вот на дерби с ЦСКА, где и армейские фанаты подсобили, рубеж в семь тысяч зрителей наконец был взят и даже с большим запасом. На этот матч пожаловало 8079 человек.