«Динамо» — КХЛ — 7:1! Семь причин по которым москвичи громят соперников в январе
В среду
бело-голубые одолели ЦСКА (1:0), одержав в новом году уже седьмую победу. Разбираемся в причинах этого феномена.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Одолев ЦСКА, динамовцы довели количество своих побед в январе до семи. И уступили только однажды — «Ак Барсу». А семь, как известно, — счастливое магическое число. Так что скрывается за «магией»
1. Александр Еременко.
Иметь такого козырного туза в составе — залог успеха. Не случайно, в январе ворота «Динамо» в четырех матчах оставались нетронутыми.
На сегодняшний день Еременко находится на первом месте по надежности вратарей в КХЛ. Он также лидером и по числу «сухарей», которых у него в этом сезоне уже девять!
Это, кстати, личный рекорд самого Александра в наших чемпионатах. А что касается московского «Динамо», тот два Еремы — Александр Еременко и Виталий Еремеев — в среду сравнялись. У обоих теперь по 53 «сухих» матча за клуб. А ведь еще совсем недавно рекорд Еремеева казался вечным! И вот пал. По иронии — как раз в тот год, когда Виталий вошел в тренерский штаб «Динамо» и начал помогать Александру готовиться к матчам. А может — именно поэтому?
2. Боевая оборона.
Защитники
Отчасти поэтому с реализацией большинства у
3. Сбалансированный состав.
В перовой половине сезона тренерский штаб «Динамо» критиковали за постоянную чехарду звеньев. Однако сейчас оптимальный состав, похоже, найден и начал сказываться на результате.
Предлагаю обратить внимание на пятерку лучших бомбардиров теперь уже среди нападающих
Ну и в чем тут фокус? — Спросите вы.
А в том, что эти форварды представляют все четыре звена «Динамо». И, значит, каждая тройка может взять на себя ответственность и решить исход матча.
Примерно такой же состав — без ярких лидеров и равенством звеньев — был у москвичей и четыре года назад, когда они дважды кряду завоевывали Кубок Гагарина.
4. Иван Скобрев.
То, что серебряный призер ОИ в Ванкувере, чемпион мира конькобежец Иван Скобрев вдруг стал тренером «Динамо» по физподготовке — очень интересный и многообещающий ход.
Работу нового члена динамовского штаба вот так сразу оценить трудно. Но одну могу сказать с уверенностью — Иван в команде вовсе не отбывает номер. Достаточно зайти в динамовскую раздевалку после поединка. И вы увидите, как Скобрев буквально мечется по ней, руководя обязательной заминкой игроков после матча.
Я на днях предложил оценить Скобреву нынешнюю готовность
— Вот когда ребята поднимут Кубок над головой, тогда и оценю!
И уже одна эта фраза говорит о том, что Иван уже проникся динамовским духом.
5. Турнирная мотивация.
Нынешний сезон не дает динамовцам расслабиться. Ведь еще совсем недавно команда балансировала на границе зоны
За свое участие в Кубке Гагарина москвичи сегодня могут не опасаться. Однако сейчас они ведут упорную борьбу с «Локомотивом» за четвертое место на Западе. Велика вероятность, что именно с ярославцами динамовцы и встретятся в первом раунде
Кроме того, нельзя исключать возможности, что спор с «Локомотивом» толкнет
В общем почивать на лаврах резону нет. Каждое очко
6. Ослабленные соперники.
Надеюсь, вы не подумали всерьез, что «Динамо» одержало все свои семь побед в январе над аутсайдерами. «Авангард» — лидер Востока. А ЦСКА — претендует на первое место во всем регулярном чемпионате.
Но в поединке с
7. Борьба за зрителя.
При очень уверенной игре динамовцы
Победой над «Нефтехимиком» полюбовалось всего 3514 зрителей. Над «Ладой» — 6603. На
При этом напомним, что «ВТБ Ледовый дворец» вмещает гораздо больше. Поэтому останавливаться — рано. На оптимальный уровень аншлагов надо выйти к первому раунду
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