Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» 19 января

Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 19 января. Хоккейная встреча состоится в Нижнем Новгороде. В активе нижегородцев сейчас 95 очков, набранных в 50 играх. Клуб замыкает тройку лидеров Западной Конференции.

Ярославцы имеют на счету на один балл меньше и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Последняя встреча между командами состоялась 24 декабря, тогда матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1. Однако фаворитами предстоящего поединка считаются торпедовцы.