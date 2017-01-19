Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» 19 января
Последняя встреча между командами состоялась 24 декабря, тогда матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1.
Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 19 января. Хоккейная встреча состоится в Нижнем Новгороде. В активе нижегородцев сейчас 95 очков, набранных в 50 играх. Клуб замыкает тройку лидеров Западной Конференции.
Ярославцы имеют на счету на один балл меньше и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Последняя встреча между командами состоялась 24 декабря, тогда матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1. Однако фаворитами предстоящего поединка считаются торпедовцы.
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