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19 января 2017, 11:21 | Хоккей: КХЛ | АиФ Нижний Новгород

Нижегородское «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» 19 января

Последняя встреча между командами состоялась 24 декабря, тогда матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1.

Нижегородское «Торпедо» сыграет с ярославским «Локомотивом» 19 января. Хоккейная встреча состоится в Нижнем Новгороде. В активе нижегородцев сейчас 95 очков, набранных в 50 играх. Клуб замыкает тройку лидеров Западной Конференции.

Ярославцы имеют на счету на один балл меньше и находятся на четвертой строчке турнирной таблицы. Последняя встреча между командами состоялась 24 декабря, тогда матч завершился победой железнодорожников со счетом 3:1. Однако фаворитами предстоящего поединка считаются торпедовцы.
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