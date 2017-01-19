Квартальнов: Жалко Андрюху, опять сотрясение. Очень сильно ему врезали
После поражения в московском дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не скрывал огорчения и
из-за травмы Андрея Светлакова, и от решений арбитров, и от действий собственной команды.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Огорчила меня игра, — вздохнул Квартальнов на послематчевой
— Как состояние Андрея Светлакова, который после травмы в первом периоде на лед так и не вернулся?
— Сотрясение у него приличное. Вот интересный вопрос (при этих словах Квартальнов
— Вот вы сказали, что у вас в команде нет лидера, а скоро
— Это когда я говорил такое?
— Ну, что не хватает игрока, которой бы решил игру…
— Я сказал, что сегодня не нашлось. Это совершенно другие слова! А лидеров у нас очень много, полный карман. Надо только их мотивировать.
— Тогда оцените игру Ничушкина, который вернулся в строй.
— Валерка давно не играл (с 20 декабря. — Прим. ред.). Но на Матч Звезд он готов ехать. Это точно.
— Прошла информация, что у вас прямо эпидемия в команде. Как ребята, выздоравливают?
— Мамин и Киселевич заболели. Но мы на это не смотрим. К следующему матчу ребята поправятся. А вот Светлаков нас беспокоит больше. У него ведь было уже сильное сотрясение в том сезоне….
— У нас уже восьмая игра подряд. Все на пределе, все на максимуме. А тут еще такой соперник, как армейцы, — начал свой комментарий главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. — ЦСКА — мощная, мобильная, быстрая, организованная команда. Перед воротами здорово играет, хорошо борется. К этим матчам просто надо быть готовым. И ребята были как раз к этому готовы. Ну и болельщики были рядом — подстегивали нас. Старались, терпели… И выполнили все, что от них просили.
— Вы после удаления Никулина
— Всем, кто плохо видит, также, как и я.
|18.01.2017 19:30
|Зрители 8079
|Регулярный чемпионат
|"ВТБ Ледовый дворец"
|Сергей Орешкин
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Еременко
|Илья Сорокин 59:52
|1-й период
|11:18
|Денис Кокарев
|12:15
|Илья Никулин
|12:15
|Илья Никулин
|Никита Пивцакин
|15:21
|2-й период
|23:35
|Ансель Галимов
|Артем Блажиевский
|24:55
|26:28
|Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
|Андрей Кузьменко
|28:03
|3-й период
|Никита Пивцакин
|40:52
|43:35
|Егор I Зайцев
|Игорь Ожиганов
|56:56
|18
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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