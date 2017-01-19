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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28475852/
19 января 2017, 10:04 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Квартальнов: Жалко Андрюху, опять сотрясение. Очень сильно ему врезали

После поражения в московском дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не скрывал огорчения и из-за травмы Андрея Светлакова, и от решений арбитров, и от действий собственной команды.

После поражения в московском дерби главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов не скрывал огорчения и из-за травмы Андрея Светлакова. Увеличить
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— Огорчила меня игра, — вздохнул Квартальнов на послематчевой пресс-конференции. — Есть разочарование. Зачет могу только за первый период поставить. Ну, может, за некоторые моменты второго. А в последней двадцатиминутке у нас шанса взять эту игру вообще не было. И не то, что соперник нам его не дал… Мы сами взять не попытались! Надо было динамовцев ломать-переламывать. А у нас в составе ни одного человека не нашлось способного на это. Ноль голов — это очень плохо. Вся команда у нас сегодня действовала слабо. Мы ведь каждый раз с «Динамо» как играли? На последних минутах отскакивали! Потому что усилия команды вознаграждались. А сегодня этого не было.

— Как состояние Андрея Светлакова, который после травмы в первом периоде на лед так и не вернулся?
— Сотрясение у него приличное. Вот интересный вопрос (при этих словах Квартальнов почему-то закрыл лицо руками). Ну просто реально интересный! У нас Киселевич как-то дисквалификацию получил… А игрок через смену на лед опять вышел. Я хочу послушать, что лига сейчас скажет. Не знаю, на сколько Светлаков у нас сейчас выбыл. Но удар там был очень сильный! Мы на три из пяти удалений подадим запрос. Их надо будет посмотреть. А Андрюху, конечно, жалко. Нам его в большинстве не хватало. В центре нам такой игрок, как он был нужен. Ничего в неравных составах не получалось.

— Вот вы сказали, что у вас в команде нет лидера, а скоро плей-офф, — начала была свой вопрос одна из представительниц прессы. Но Квартальнов ее тут же прервал:
— Это когда я говорил такое?

— Ну, что не хватает игрока, которой бы решил игру…
— Я сказал, что сегодня не нашлось. Это совершенно другие слова! А лидеров у нас очень много, полный карман. Надо только их мотивировать.

— Тогда оцените игру Ничушкина, который вернулся в строй.
— Валерка давно не играл (с 20 декабря. — Прим. ред.). Но на Матч Звезд он готов ехать. Это точно.

— Прошла информация, что у вас прямо эпидемия в команде. Как ребята, выздоравливают?
— Мамин и Киселевич заболели. Но мы на это не смотрим. К следующему матчу ребята поправятся. А вот Светлаков нас беспокоит больше. У него ведь было уже сильное сотрясение в том сезоне….

— У нас уже восьмая игра подряд. Все на пределе, все на максимуме. А тут еще такой соперник, как армейцы, — начал свой комментарий главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин. — ЦСКА — мощная, мобильная, быстрая, организованная команда. Перед воротами здорово играет, хорошо борется. К этим матчам просто надо быть готовым. И ребята были как раз к этому готовы. Ну и болельщики были рядом — подстегивали нас. Старались, терпели… И выполнили все, что от них просили.

— Вы после удаления Никулина кому-то свои очки протягивали — предлагали примерить. Если не секрет — кому?
— Всем, кто плохо видит, также, как и я.

18.01.2017 19:30 Зрители 8079 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:0 ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Еременко Илья Сорокин 59:52
1-й период
11:18 Денис Кокарев
12:15 Илья Никулин
12:15 Илья Никулин
Никита Пивцакин 15:21
2-й период
23:35 Ансель Галимов
Артем Блажиевский 24:55
26:28 Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
Андрей Кузьменко 28:03
3-й период
Никита Пивцакин 40:52
43:35 Егор I Зайцев
Игорь Ожиганов 56:56
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
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б
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а
Автогол
ЦСКА
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МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков, получивший сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо», выбыл на неопределенный срок. Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
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