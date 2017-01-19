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19 января 2017, 9:33 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Лисин заменит травмированного Соботку в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Нападающий «Салавата Юлаева» Энвер Лисин заменит травмированного форварда омского «Авангарда» Владимира Соботку в команде дивизиона Чернышева в Матче звезд КХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Соботка в среду в матче против магнитогорского «Металлурга» (5:3) получил травму, которая не позволит ему принять участия в Матче звезд, который пройдет в Уфе 21—22 января.

Состав сборной дивизиона Чернышева теперь выглядит следующим образом:

вратарь: Игорь Бобков («Адмирал»);.

защитники: Евгений Медведев, капитан («Авангард»), Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Ян Коларж («Амур»);.

нападающие: Найджел Доус («Барыс»), Чед Рау («Куньлунь РС»), Максим Шалунов («Сибирь»), Линус Умарк, Кирилл Капризов, Энвер Лисин (все — «Салават Юлаев»).

Также по итогам жеребьевки 20 января состав команды дополнит один из четырех лучших юниоров Кубка вызова МХЛ: Кирилл Цулыгин («Толпар»), Антон Ковалев («Омские Ястребы»), Андрей Алтыбармакян («СКА-Серебряные Львы») или Павел Подлубошнов («Красная Армия»).
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