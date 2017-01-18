Хоккеисты Гареев и Лазарев получили травмы в матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»
КАЗАНЬ, 18 янв —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты Станислав Гареев и Максим Лазарев получили травмы в матче чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».
«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 6:5 в овертайме. Защитник уфимцев Гареев провел на площадке семь минут и во время игры был отправлен в больницу для снимка правого плеча. Оно показало, что игрок получил сильный ушиб.
Форвард казанцев Лазарев также сыграл около 7 минут и получил ушиб правой кисти. Соответствующие записи внесены в послематчевый протокол игры.
|18.01.2017 19:30
|Зрители 7209
|Регулярный чемпионат
|"Татнефть Арена"
|Ак Барс
|6:5 ОТ
|Салават Юлаев
|(2:1, 2:4, 1:0)
Главные тренеры
|Зинэтула Билялетдинов
|Игорь Захаркин
Вратари
|Эмиль Гарипов 37:08 (С. Галимов 37:08-58:35, С. Галимов 58:39)
|Никлас Сведберг
|1-й период
|01:26
|Дамир Мусин
|Александр Логинов (К. Капризов, Л. Умарк)
|01:47
|Антон Лазарев
|08:59
|10:40
|Стефан Эллиотт (В. Ткачев)
|12:33
|Джастин Азеведо
|Томаш Мертль
|17:22
|18:06
|Иржи Секач (С. Эллиотт, Дж. Азеведо)
|19:16
|Альберт Яруллин
|2-й период
|Линус Умарк (К. Капризов, С. Леписто)
|20:34
|Александр Нестеров (А. Лазарев, С. Леписто)
|22:45
|Томаш Мертль (Л. Умарк, К. Капризов)
|26:14
|28:19
|Джастин Азеведо (А. Свитов, А. Охтамаа)
|29:28
|Владимир Ткачев (А. Лукоянов, Дж. Азеведо)
|30:36
|Дмитрий Обухов
|Максим Гончаров
|30:36
|34:47
|Александр Свитов
|34:47
|Александр Свитов
|Александр Логинов (И. Григоренко)
|35:13
|Денис Куляш
|37:08
|3-й период
|Максим Гончаров
|42:16
|Евгений Бодров
|53:44
|58:39
|Артем Лукоянов (М. Йордан)
|Овертайм
|60:52
|Артем Лукоянов (Д. Мусин)
Статистика
|33
|Штрафное время
|28
|4
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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