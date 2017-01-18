Хоккеисты Гареев и Лазарев получили травмы в матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 6:5 в овертайме. Защитник уфимцев Гареев провел на площадке семь минут и во время игры был отправлен в больницу для снимка правого плеча. Оно показало, что игрок получил сильный ушиб.

Форвард казанцев Лазарев также сыграл около 7 минут и получил ушиб правой кисти. Соответствующие записи внесены в послематчевый протокол игры.