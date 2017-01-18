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18 января 2017, 23:14 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты Гареев и Лазарев получили травмы в матче «Ак Барса» и «Салавата Юлаева»

КАЗАНЬ, 18 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты Станислав Гареев и Максим Лазарев получили травмы в матче чемпионата КХЛ между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Ак Барс» выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 6:5 в овертайме. Защитник уфимцев Гареев провел на площадке семь минут и во время игры был отправлен в больницу для снимка правого плеча. Оно показало, что игрок получил сильный ушиб.

Форвард казанцев Лазарев также сыграл около 7 минут и получил ушиб правой кисти. Соответствующие записи внесены в послематчевый протокол игры.

18.01.2017 19:30 Зрители 7209 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 6:5 ОТ Салават Юлаев
(2:1, 2:4, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов 37:08 (С. Галимов 37:08-58:35, С. Галимов 58:39) Никлас Сведберг
1-й период
01:26 Дамир Мусин
Александр Логинов (К. Капризов, Л. Умарк) 01:47
Антон Лазарев 08:59
10:40 Стефан Эллиотт (В. Ткачев)
12:33 Джастин Азеведо
Томаш Мертль 17:22
18:06 Иржи Секач (С. Эллиотт, Дж. Азеведо)
19:16 Альберт Яруллин
2-й период
Линус Умарк (К. Капризов, С. Леписто) 20:34
Александр Нестеров (А. Лазарев, С. Леписто) 22:45
Томаш Мертль (Л. Умарк, К. Капризов) 26:14
28:19 Джастин Азеведо (А. Свитов, А. Охтамаа)
29:28 Владимир Ткачев (А. Лукоянов, Дж. Азеведо)
30:36 Дмитрий Обухов
Максим Гончаров 30:36
34:47 Александр Свитов
34:47 Александр Свитов
Александр Логинов (И. Григоренко) 35:13
Денис Куляш 37:08
3-й период
Максим Гончаров 42:16
Евгений Бодров 53:44
58:39 Артем Лукоянов (М. Йордан)
Овертайм
60:52 Артем Лукоянов (Д. Мусин)
Статистика
33 Штрафное время 28
4 Игра в большинстве 6
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Ак Барс
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