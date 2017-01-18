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18 января 2017, 23:14 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ничушкин: Поражение от московского «Динамо» опустит хоккеистов ЦСКА с небес на землю

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от московского «Динамо» поможет игрокам ЦСКА опуститься с небес на землю и лучше подготовиться к матчам плей-офф. Таким мнением с журналистами поделился нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин.

По словам нападающего неудачный исход матча с <nobr>бело-голубыми</nobr> поможет команде лучше подготовиться к играм <nobr>плей-офф.</nobr> Увеличить
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ЦСКА на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:1. Ничушкин впервые появился на льду после травмы, которую он получил 20 декабря в матче с тольяттинской «Ладой».

«Чувствую себя хорошо, но плохо, что проиграли, нужно было реализовывать свои моменты. Где-то мы потеряли нить игры после двух хороших периодов, а в третьем слишком много смазали, из-за чего, наверное, и не смогли дожать соперника. Конечно, сегодня был очень важный матч, тем более, не так далеко до плей-офф. Это поражение опустит нас на землю, будем больше стараться и готовиться к играм на вылет», — заявил Ничушкин.

В первом периоде Андрей Светлаков получил сотрясение мозга в столкновении с защитником соперника Ильей Никулиным. «Жаль Андрея, надеюсь, что он скоро выйдет на лед», — сказал Ничушкин.

ЦСКА, набрав 114 очков после 51 игры, занимает второе место на Западе. В следующей игре армейцы 23 января на выезде сыграют со «Спартаком».

18.01.2017 19:30 Зрители 8079 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:0 ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Еременко Илья Сорокин 59:52
1-й период
11:18 Денис Кокарев
12:15 Илья Никулин
12:15 Илья Никулин
Никита Пивцакин 15:21
2-й период
23:35 Ансель Галимов
Артем Блажиевский 24:55
26:28 Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
Андрей Кузьменко 28:03
3-й период
Никита Пивцакин 40:52
43:35 Егор I Зайцев
Игорь Ожиганов 56:56
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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Хоккеист ЦСКА Светлаков выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков, получивший сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо», выбыл на неопределенный срок. Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
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