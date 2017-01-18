Ничушкин: Поражение от московского «Динамо» опустит хоккеистов ЦСКА с небес на землю
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от московского «Динамо» поможет игрокам ЦСКА опуститься с небес на землю и лучше подготовиться к матчам плей-офф. Таким мнением с журналистами поделился нападающий ЦСКА Валерий Ничушкин.
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ЦСКА на выезде уступил «Динамо» со счетом 0:1. Ничушкин впервые появился на льду после травмы, которую он получил 20 декабря в матче с тольяттинской «Ладой».
«Чувствую себя хорошо, но плохо, что проиграли, нужно было реализовывать свои моменты. Где-то мы потеряли нить игры после двух хороших периодов, а в третьем слишком много смазали, из-за чего, наверное, и не смогли дожать соперника. Конечно, сегодня был очень важный матч, тем более, не так далеко до плей-офф. Это поражение опустит нас на землю, будем больше стараться и готовиться к играм на вылет», — заявил Ничушкин.
В первом периоде Андрей Светлаков получил сотрясение мозга в столкновении с защитником соперника Ильей Никулиным. «Жаль Андрея, надеюсь, что он скоро выйдет на лед», — сказал Ничушкин.
ЦСКА, набрав 114 очков после 51 игры, занимает второе место на Западе. В следующей игре армейцы 23 января на выезде сыграют со «Спартаком».
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков, получивший сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо», выбыл на неопределенный срок. Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.