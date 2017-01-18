Не хуже, чем в Питтсбурге
Корреспондент «СЭ» оценил состояние лидеров Восточной конференции перед
плей-офф, встречавшихся вчера друг с другом.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Нынешняя среда стала лучшим днем регулярного чемпионата. Разрываться между двумя экранами, смотря одновременно два захватывающих матча, давно не приходилось. А ведь до этих игр — великолепной в Казани и хорошей в Москве был еще и зрелище с большой буквы «З» в Магнитогорске. В эти моменты меньше всего хочется думать о
Авторов календаря, по неведомой причине запихнувших три суперматча в один игровой день КХЛ,
ЧЕМПИОН ПРИТАИЛСЯ НА ХОЛМЕ
«Магнитка» сейчас находится явно не в лучших кондициях. После длинного выезда даже не родном льду ее не узнать: крупное поражение от ХК «Сочи», «отскок» в матче с падающим на дно «Спартаком» и натужная победа в серии послематчевых буллитов над «Торпедо». Не выручает основной вратарь Кошечкин, команда выглядит тяжеловато и проигрывает оппонентам в движении. На мастерстве одной только тройки Коваржа вытаскивать матчи получается не всегда. Эти проблемы в первые минут десять игры с «Авангардом» высветились наглядно: гости были чуть ли не в два раза быстрее и прежде, чем им удалось открыть счет, шайба как минимум три раза была обязана побывать в воротах молодого Самсонова.
Огромная на фоне большинства конкурентов сумма мастерства позволяет «Металлургу» двигаться к
Положительных моментов, несмотря на результат, удалось увидеть больше. Голами отметилась не только ведущая тройка, но второе и третье звенья. Угрозы воротам Шилина исходили даже от четвертого сочетания. Вспоминаем прошлогодний финал с ЦСКА и дубль Тимкина в седьмой встрече. Нынешняя «Магнитка» сильна не только Мозякиным и Ко. Заметно, что финский джокер Сантала органично влился в состав, словно выступает в команде не первый год. Что касается действий в обороне, то в кубковых матчах концентрация игроков будет максимальной и такой расслабленности они себе позволять не будут. Чемпион по состоянию на сегодняшний день напоминает опытного быка из популярного анекдота, ждущего момента, чтобы спуститься с холма. На Востоке это очевидный фаворит номер один. Легкого пути к финалу у него, правда, может и не быть. Если вполне реальная серия в первом раунде с «Адмиралом» растянется до шести матчей, то два перелета во Владивосток могут сказаться на дальнейшем ходе
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ «АВАНГАРД»
«Авангард» при Федоре Канарейкине можно назвать противоречивой командой. Игра оставляет желать лучшего, основной вратарь Фурх по сравнению с прошлым сезоном сдал, большинство для клуба с претензиями очень слабое — пятое место с конца! Во встрече с «Магниткой» на ровном месте получил травму Соботка, столкнувшийся с партнером по тройке Лемтюговым и не сумевший после этого продолжить встречу. Все смотрелось для чеха, показывающего в последние недели свой лучший в сезоне хоккей, очень плохо.
О минусах пока хватит. «Авангард» стал всего второй в сезоне командой, оставившей «Магнитку» без очков в домашнем матче. Гости дважды использовали лишнего и показали, что с характером у них все в порядке. Наконец, возвращение после травм Анелева и Бурдасова, сразу отметившегося эффектным голом, это положительный момент. Очевидно, что определенные игровые проблемы до конца сезона никуда не денутся: позиционное нападение, спецбригады, небольшое количество голевых моментов, отсутствие стабильности даже не протяжении одного матча. Видимо, Канарейкин их просто не в состоянии решить. Но у него команда точно не будет отбывать номер. Параллель с молодежкой Валерия Брагина — оба, кстати, когда работали вместе в «Спартаке» и «Атланте», прослеживается очевидная. Опытная и солидная по именам защита вместе с вратарем Фурхом, если он выйдет на прошлогодний уровень, вполне способны дотащить «Авангард» как минимум до финала.
ОБМАНЧИВЫЙ «АК БАРС»
«Зеленое» дерби — лучшее противостояние в КХЛ. С этим спорить может только безумец. Столько эмоций, причем часто полярных, не выдают даже СКА с ЦСКА. Бывает, что матчи казанцев и уфимцев выходят проходными. Но это исключение из правил. На этот раз в игре было все, что только душе угодно. Очень жаль, если в
Для Зинэтулы Билялетдинова время давно остановилось. Его нынешняя команда от себя самой десятилетней давности отличается немного. В первую очередь фамилиями. Веселый хоккей, как это было с «Салаватом», большая редкость. Этот матч вообще обманчив. Природа такой игры исходит от активного стиля уфимцев, построенном на контроле шайбы и участию защитников в атакующих действиях, и принципиальности встреч этих соперников. При всем уважении к нынешним лидерам «Ак Барса» они не дотягивают до Морозова, Зиновьева и Никулина лучших образцов. Более того, по последним сведениям Билялетдинов не доволен рядом нападающих, в частности легионерами Секачем и Азеведо. Вратарей звездного уровня, вроде Брэтуэйта и Веханена, не видно. С правильным и предсказуемым до зубовного скрежета «хоккеем по Биллу» соперники научились бороться.
«САЛАВАТ» — ЗАГАДКА СЕЗОНА
Сильные стороны претендентов на выход в финал от Востока понятны, поэтому фаворитов и шансы ранжировать можно легко: «Магнитка», за ней «Авангард» и «Ак Барс», остальные во главе с «Трактором» заметно отстают. В общий ряд, как непризнанного гения, сложно вписать «Салават». На мой взгляд, это главная загадка сезона. Потенциально уфимцам по силам даже выход в финал Кубка Гагарина. Год назад они были обескровлены травами и двумя тяжелыми семиматчевыми сериями, но и в таком состоянии на равных дрались до последнего патрона с будущим обладателем главного трофея. Сейчас стартовые позиции у «Салавата» получше. Для того, чтобы поверить в Игоря Захаркина и его команду нужны как минимум две вещи: здоровье лидеров (Хартикайнен лечится, а с «Ак Барсом», похоже, получил травму Мертл, которого атаковал у борта Свитов, за что был удален до конца игры) и преображение вратаря Никласа Сведберга. В этого шведа верит главный тренер. В прошлом
Михаил ЗИСЛИС.
МЕТАЛЛУРГ Мг — АВАНГАРД — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Пестушко — 12 (Зубов, Медведев), 8:04 — 0:1. Тимкин — 7 (Филиппи), 13:24 — 1:1. Лаута — 1 (бол., Григорьев, Медведев), 22:19 — 1:2. Косов — 3 (Дронов, Семин), 27:31 — 2:2. Лаута — 1 (бол., Медведев), 41:08 — 2:3. Бурдасов — 14 (Кучерявенко), 41:44 — 2:4. Зарипов — 14 (Антипин, Мозякин), 51:55 — 3:4. Лемтюгов — 16 (п.в.), 59:44 — 3:5. Вратари: Самсонов (58:06 — 59:44) — Шилин. Штраф: 8 — 4. Броски: 37 (14+14+9) — 45 (17+15+13). Судьи: Оленин, Сидоренко. 18 января. Магнитогорск. «Арена Металлург». 7350 зрителей.
АК БАРС — САЛАВАТ ЮЛАЕВ — 6:5 ОТ (2:1, 2:4, 1:0, 1:0).
Голы: Лаута — 1 (бол., Капризов, Умарк), 1:47 — 0:1. Лаута — 1 (бол., Ткачев), 10:40 — 1:1. Лаута — 1 (бол., Эллиотт, Азеведо), 18:06 — 2:1. Лаута — 1 (бол., Капризов, Леписто), 20:34 — 2:2. Нестеров — 2 (Капризов, Лазарев), 22:45 — 2:3. Мертль — 11 (Умарк, Капризов), 26:14 — 2:4. Азеведо — 12 (Охтамаа, Свитов), 28:19 — 3:4. Ткачев — 15 (Азеведо, Лукоянов), 29:28 — 4:4. Лаута — 1 (бол., Григоренко), 35:13 — 4:5. Йордан — 2 (Ткачев, Лукоянов), 58:39 — 5:5. Лукоянов — 3, 60:52 — 6:5. Вратари: Гарипов (Галимов, 37:08, 58:35 — 58:39) — Сведберг. Штраф: 33 — 20. Броски: 24 (13+3+6+2) — 40 (14+19+7+0). Судьи: Белов, Бондарь. 18 января. Казань. «Татнефть Арена». 7029 зрителей.
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