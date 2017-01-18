Не хуже, чем в Питтсбурге

Нынешняя среда стала лучшим днем регулярного чемпионата. Разрываться между двумя экранами, смотря одновременно два захватывающих матча, давно не приходилось. А ведь до этих игр — великолепной в Казани и хорошей в Москве был еще и зрелище с большой буквы «З» в Магнитогорске. В эти моменты меньше всего хочется думать о каком-то негативе или ждать очередных достижений российских звезд в НХЛ. У нас, оказывается, временами даже унылая регулярка рождает шедевры не хуже самых лучших североамериканских образцов. Казалось, что после недавних 8:7 в исполнении «Питтсбурга» и «Вашингтона» ничего подобного в ближайшее время увидеть не суждено. Но внутренний голос ошибся. Ведь впереди было ставшее блестящим во всех отношениях «зеленое» дерби в Казани.

Авторов календаря, по неведомой причине запихнувших три суперматча в один игровой день КХЛ, по-хорошему можно покритиковать, по-плохому — лишить занимаемой должности. Получается, что сладкое подается раз в две недели, а в остальное время приходится довольствоваться пресными блюдами. А если принять во внимание факт, что потенциальные финалисты Востока сыграют в Магнитогорске два матча за два дня, то упомянутый выше строгий вариант наказания более чем уместен. Да и турнирной интриги в противостоянии уральского и сибирского фаворитов в данном отрезке чемпионата почти нет. С вероятностью близкой к 100 процентам они займут первое и второе место в своей конференции. Но сам по себе приезд «Авангарда» на Урал и особенно визит «Салавата» в Казань превращают заурядный матч «регулярки» в событие.

ЧЕМПИОН ПРИТАИЛСЯ НА ХОЛМЕ

«Магнитка» сейчас находится явно не в лучших кондициях. После длинного выезда даже не родном льду ее не узнать: крупное поражение от ХК «Сочи», «отскок» в матче с падающим на дно «Спартаком» и натужная победа в серии послематчевых буллитов над «Торпедо». Не выручает основной вратарь Кошечкин, команда выглядит тяжеловато и проигрывает оппонентам в движении. На мастерстве одной только тройки Коваржа вытаскивать матчи получается не всегда. Эти проблемы в первые минут десять игры с «Авангардом» высветились наглядно: гости были чуть ли не в два раза быстрее и прежде, чем им удалось открыть счет, шайба как минимум три раза была обязана побывать в воротах молодого Самсонова.

Огромная на фоне большинства конкурентов сумма мастерства позволяет «Металлургу» двигаться к плей-офф в экономном режиме, не рвя жилы. Уральцы взрываются в определенные моменты и делают результат. Первое место в лиге по реализации большинства, второе — по «убийству» меньшинства. Таким цифрам остается только завидовать. В этой связи первому за два с лишним года поражению в официальных матчах от «Авангарда» серьезного значения придавать не имеет смысла. «Магнитка» постоянно догоняла соперника, а при счете 2:2 упустила пару хороших моментов, включая выход «один в ноль».

Положительных моментов, несмотря на результат, удалось увидеть больше. Голами отметилась не только ведущая тройка, но второе и третье звенья. Угрозы воротам Шилина исходили даже от четвертого сочетания. Вспоминаем прошлогодний финал с ЦСКА и дубль Тимкина в седьмой встрече. Нынешняя «Магнитка» сильна не только Мозякиным и Ко. Заметно, что финский джокер Сантала органично влился в состав, словно выступает в команде не первый год. Что касается действий в обороне, то в кубковых матчах концентрация игроков будет максимальной и такой расслабленности они себе позволять не будут. Чемпион по состоянию на сегодняшний день напоминает опытного быка из популярного анекдота, ждущего момента, чтобы спуститься с холма. На Востоке это очевидный фаворит номер один. Легкого пути к финалу у него, правда, может и не быть. Если вполне реальная серия в первом раунде с «Адмиралом» растянется до шести матчей, то два перелета во Владивосток могут сказаться на дальнейшем ходе плей-офф. А в следующей стадии вполне реальна встреча с уифмцами, которые год назад устроили «Металлургу» массу проблем.

ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ «АВАНГАРД»

«Авангард» при Федоре Канарейкине можно назвать противоречивой командой. Игра оставляет желать лучшего, основной вратарь Фурх по сравнению с прошлым сезоном сдал, большинство для клуба с претензиями очень слабое — пятое место с конца! Во встрече с «Магниткой» на ровном месте получил травму Соботка, столкнувшийся с партнером по тройке Лемтюговым и не сумевший после этого продолжить встречу. Все смотрелось для чеха, показывающего в последние недели свой лучший в сезоне хоккей, очень плохо.

О минусах пока хватит. «Авангард» стал всего второй в сезоне командой, оставившей «Магнитку» без очков в домашнем матче. Гости дважды использовали лишнего и показали, что с характером у них все в порядке. Наконец, возвращение после травм Анелева и Бурдасова, сразу отметившегося эффектным голом, это положительный момент. Очевидно, что определенные игровые проблемы до конца сезона никуда не денутся: позиционное нападение, спецбригады, небольшое количество голевых моментов, отсутствие стабильности даже не протяжении одного матча. Видимо, Канарейкин их просто не в состоянии решить. Но у него команда точно не будет отбывать номер. Параллель с молодежкой Валерия Брагина — оба, кстати, когда работали вместе в «Спартаке» и «Атланте», прослеживается очевидная. Опытная и солидная по именам защита вместе с вратарем Фурхом, если он выйдет на прошлогодний уровень, вполне способны дотащить «Авангард» как минимум до финала.

ОБМАНЧИВЫЙ «АК БАРС»

«Зеленое» дерби — лучшее противостояние в КХЛ. С этим спорить может только безумец. Столько эмоций, причем часто полярных, не выдают даже СКА с ЦСКА. Бывает, что матчи казанцев и уфимцев выходят проходными. Но это исключение из правил. На этот раз в игре было все, что только душе угодно. Очень жаль, если в плей-офф пути «Ак Барса» и «Салавата» не пересекутся. Прошлогодняя серия в первом раунде стала лучшей в том розыгрыше Кубка Гагарина.

Для Зинэтулы Билялетдинова время давно остановилось. Его нынешняя команда от себя самой десятилетней давности отличается немного. В первую очередь фамилиями. Веселый хоккей, как это было с «Салаватом», большая редкость. Этот матч вообще обманчив. Природа такой игры исходит от активного стиля уфимцев, построенном на контроле шайбы и участию защитников в атакующих действиях, и принципиальности встреч этих соперников. При всем уважении к нынешним лидерам «Ак Барса» они не дотягивают до Морозова, Зиновьева и Никулина лучших образцов. Более того, по последним сведениям Билялетдинов не доволен рядом нападающих, в частности легионерами Секачем и Азеведо. Вратарей звездного уровня, вроде Брэтуэйта и Веханена, не видно. С правильным и предсказуемым до зубовного скрежета «хоккеем по Биллу» соперники научились бороться. Какими-то новинками, особенно это касается атакующих действий, «Ак Барс» давно не балует. Последние слухи упорно отправляют Билялетдинова на отдых по окончании сезона, если только команда внезапно не выстрелит в плей-офф. Этому очевидных предпосылок не видно, как бы здорово не смотрелось «зеленое» дерби.

«САЛАВАТ» — ЗАГАДКА СЕЗОНА

Сильные стороны претендентов на выход в финал от Востока понятны, поэтому фаворитов и шансы ранжировать можно легко: «Магнитка», за ней «Авангард» и «Ак Барс», остальные во главе с «Трактором» заметно отстают. В общий ряд, как непризнанного гения, сложно вписать «Салават». На мой взгляд, это главная загадка сезона. Потенциально уфимцам по силам даже выход в финал Кубка Гагарина. Год назад они были обескровлены травами и двумя тяжелыми семиматчевыми сериями, но и в таком состоянии на равных дрались до последнего патрона с будущим обладателем главного трофея. Сейчас стартовые позиции у «Салавата» получше. Для того, чтобы поверить в Игоря Захаркина и его команду нужны как минимум две вещи: здоровье лидеров (Хартикайнен лечится, а с «Ак Барсом», похоже, получил травму Мертл, которого атаковал у борта Свитов, за что был удален до конца игры) и преображение вратаря Никласа Сведберга. В этого шведа верит главный тренер. В прошлом плей-офф он играл божественно. Но сейчас при действиях Сведберга в голове снова появляются ассоциации со словами «сито» и «сыр», тот, который швейцарский. От того и шансы «Салавата» оценивать сложно. Возможно все. От финала до вылета в первом раунде.

Михаил ЗИСЛИС.

МЕТАЛЛУРГ Мг — АВАНГАРД — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Пестушко — 12 (Зубов, Медведев), 8:04 — 0:1. Тимкин — 7 (Филиппи), 13:24 — 1:1. Лаута — 1 (бол., Григорьев, Медведев), 22:19 — 1:2. Косов — 3 (Дронов, Семин), 27:31 — 2:2. Лаута — 1 (бол., Медведев), 41:08 — 2:3. Бурдасов — 14 (Кучерявенко), 41:44 — 2:4. Зарипов — 14 (Антипин, Мозякин), 51:55 — 3:4. Лемтюгов — 16 (п.в.), 59:44 — 3:5. Вратари: Самсонов (58:06 — 59:44) — Шилин. Штраф: 8 — 4. Броски: 37 (14+14+9) — 45 (17+15+13). Судьи: Оленин, Сидоренко. 18 января. Магнитогорск. «Арена Металлург». 7350 зрителей.

АК БАРС — САЛАВАТ ЮЛАЕВ — 6:5 ОТ (2:1, 2:4, 1:0, 1:0).

Голы: Лаута — 1 (бол., Капризов, Умарк), 1:47 — 0:1. Лаута — 1 (бол., Ткачев), 10:40 — 1:1. Лаута — 1 (бол., Эллиотт, Азеведо), 18:06 — 2:1. Лаута — 1 (бол., Капризов, Леписто), 20:34 — 2:2. Нестеров — 2 (Капризов, Лазарев), 22:45 — 2:3. Мертль — 11 (Умарк, Капризов), 26:14 — 2:4. Азеведо — 12 (Охтамаа, Свитов), 28:19 — 3:4. Ткачев — 15 (Азеведо, Лукоянов), 29:28 — 4:4. Лаута — 1 (бол., Григоренко), 35:13 — 4:5. Йордан — 2 (Ткачев, Лукоянов), 58:39 — 5:5. Лукоянов — 3, 60:52 — 6:5. Вратари: Гарипов (Галимов, 37:08, 58:35 — 58:39) — Сведберг. Штраф: 33 — 20. Броски: 24 (13+3+6+2) — 40 (14+19+7+0). Судьи: Белов, Бондарь. 18 января. Казань. «Татнефть Арена». 7029 зрителей.