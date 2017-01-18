Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28474826/
18 января 2017, 23:17 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист ЦСКА Светлаков выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий московского ЦСКА Андрей Светлаков, получивший сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против столичного «Динамо», выбыл на неопределенный срок. Об этом на послематчевой пресс- конференции сообщил главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.

ЦСКА в гостевом матче уступил «Динамо» со счетом 0:1. Светлаков получил травму в первом периоде в результате столкновения с защитником бело-голубых Ильей Никулиным.

«У него сотрясение, не знаю, насколько он выбыл. Жалко Андрюху, нам его не хватило в большинстве, просто ничего не получалось в игре в неравных составах», — сказал Квартальнов.

В текущем сезоне 20-летний Светлаков в 34 играх отметился четырьмя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

ЦСКА после 51 матча набрал 114 очков и занимает второе место в Западной конференции.

18.01.2017 19:30 Зрители 8079 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:0 ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Еременко Илья Сорокин 59:52
1-й период
11:18 Денис Кокарев
12:15 Илья Никулин
12:15 Илья Никулин
Никита Пивцакин 15:21
2-й период
23:35 Ансель Галимов
Артем Блажиевский 24:55
26:28 Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
Андрей Кузьменко 28:03
3-й период
Никита Пивцакин 40:52
43:35 Егор I Зайцев
Игорь Ожиганов 56:56
Статистика
18 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ХК Динамо
Новости Матчи Состав Статистика
ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
18 января

Конькобежец Кулижников пропустит оба чемпионата мира в конце сезона

Московское "Динамо" победило ЦСКА в матче КХЛ

Технический директор ФИФА ван Бастен предложил кардинально изменить футбольные правила