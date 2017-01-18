Хоккеист ЦСКА Светлаков выбыл на неопределенный срок из-за сотрясения мозга

ЦСКА в гостевом матче уступил «Динамо» со счетом 0:1. Светлаков получил травму в первом периоде в результате столкновения с защитником бело-голубых Ильей Никулиным.

«У него сотрясение, не знаю, насколько он выбыл. Жалко Андрюху, нам его не хватило в большинстве, просто ничего не получалось в игре в неравных составах», — сказал Квартальнов.

В текущем сезоне 20-летний Светлаков в 34 играх отметился четырьмя заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

ЦСКА после 51 матча набрал 114 очков и занимает второе место в Западной конференции.