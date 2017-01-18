Хоккеисты «Ак Барса» обыграли в овертайме «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

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«Ак Барс» выиграл в Казани со счетом 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 1:0). У «Ак Барса» отличились Стефан Эллиотт (11-я), Иржи Секач (19-я), Джастин Азеведо (29-я), Владимир Ткачев (30-я), Михал Йордан (59-я) и Артем Лукоянов (61-я). Голы в составе уфимцев забили Александр Логинов (2-я и 36-я минуты), Линус Умарк (21-я), Александр Нестеров (23-я) и Томаш Мертл (27-я).

«Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Ак Барс» в этом сезоне, и уже на второй минуте матча в Казани уфимцы сделали заявку на еще одну победу — Логинов реализовал большинство. Но еще до перерыва казанцы вышли вперед, и оба гола они забили при игре в неравных составах. Сначала отличился Стефан Эллиотт, а перед перерывом Секач удачно сыграл на пятачке. Во втором периоде пришла очередь забивать «Салавату Юлаеву». За 6 минут Умарк, Нестеров и Мертл забросили три шайбы и гости повели со счетом 4:2, причем все их четыре шайбы организовал Кирилл Капризов. Но на то, чтобы отыграться «Ак Барсу» потребовалось чуть больше минуты. Сначала Азеведо с пятака затолкал шайбу в ворота, а сравнял счет Ткачев — 4:4.

На площадке едва не произошла драка между Дмитрием Обуховым и Максимом Гончаровым, а за 5 минут до перерыва Александр Свитов нанес травму Томашу Мертлу ударом в голову. Удаление капитана «Ак Барса» реализовал Логинов — 5:4. После этого гола в «Ак Барсе» произошла замена вратаря. Вместо Эмиля Гарипова на площадке появился Станислав Галимов, который больше не пропустил. Уже в самом конце третьего периода Йордан сравнял счет дальним броском, а в овертайме победный гол забил Лукоянов.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» проведет 23 января против «Витязя» на выезде, а «Ак Барс» сыграет 25 января с новосибирской «Сибирью» в Казани.