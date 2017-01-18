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18 января 2017, 22:37 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеисты «Ак Барса» обыграли в овертайме «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 18 янв — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты казанского «Ак Барса» обыграли уфимский «Салават Юлаев» в матче чемпионата КХЛ, забив победный гол в овертайме.

Хоккеисты казанского Ак Барса обыграли уфимский <span class=error>Салават</span> <span class=error>Юлаев</span> в матче чемпионата <span class=error>КХЛ</span> забив победный гол в овертайме. Увеличить
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«Ак Барс» выиграл в Казани со счетом 6:5 (2:1, 2:4, 1:0, 1:0). У «Ак Барса» отличились Стефан Эллиотт (11-я), Иржи Секач (19-я), Джастин Азеведо (29-я), Владимир Ткачев (30-я), Михал Йордан (59-я) и Артем Лукоянов (61-я). Голы в составе уфимцев забили Александр Логинов (2-я и 36-я минуты), Линус Умарк (21-я), Александр Нестеров (23-я) и Томаш Мертл (27-я).

«Салават Юлаев» дважды обыгрывал «Ак Барс» в этом сезоне, и уже на второй минуте матча в Казани уфимцы сделали заявку на еще одну победу — Логинов реализовал большинство. Но еще до перерыва казанцы вышли вперед, и оба гола они забили при игре в неравных составах. Сначала отличился Стефан Эллиотт, а перед перерывом Секач удачно сыграл на пятачке. Во втором периоде пришла очередь забивать «Салавату Юлаеву». За 6 минут Умарк, Нестеров и Мертл забросили три шайбы и гости повели со счетом 4:2, причем все их четыре шайбы организовал Кирилл Капризов. Но на то, чтобы отыграться «Ак Барсу» потребовалось чуть больше минуты. Сначала Азеведо с пятака затолкал шайбу в ворота, а сравнял счет Ткачев — 4:4.

На площадке едва не произошла драка между Дмитрием Обуховым и Максимом Гончаровым, а за 5 минут до перерыва Александр Свитов нанес травму Томашу Мертлу ударом в голову. Удаление капитана «Ак Барса» реализовал Логинов — 5:4. После этого гола в «Ак Барсе» произошла замена вратаря. Вместо Эмиля Гарипова на площадке появился Станислав Галимов, который больше не пропустил. Уже в самом конце третьего периода Йордан сравнял счет дальним броском, а в овертайме победный гол забил Лукоянов.

Следующий матч в чемпионате КХЛ «Салават Юлаев» проведет 23 января против «Витязя» на выезде, а «Ак Барс» сыграет 25 января с новосибирской «Сибирью» в Казани.

18.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Ак Барс 6:5 ОТ Салават Юлаев
(2:1, 2:4, 1:0)
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Игорь Захаркин
Вратари
Эмиль Гарипов 37:08 (С. Галимов 37:08-58:35, С. Галимов 58:39) Никлас Сведберг
1-й период
01:26 Дамир Мусин
Александр Логинов (К. Капризов, Л. Умарк) 01:47
Антон Лазарев 08:59
10:40 Стефан Эллиотт (В. Ткачев)
12:33 Джастин Азеведо
Томаш Мертль 17:22
18:06 Иржи Секач (С. Эллиотт, Дж. Азеведо)
19:16 Альберт Яруллин
2-й период
Линус Умарк (К. Капризов, С. Леписто) 20:34
Александр Нестеров (К. Капризов, А. Лазарев) 22:45
Томаш Мертль (К. Капризов, Л. Умарк) 26:14
28:19 Джастин Азеведо (А. Охтамаа, А. Свитов)
29:28 Владимир Ткачев (А. Лукоянов, Дж. Азеведо)
30:36 Дмитрий Обухов
Максим Гончаров 30:36
34:47 Александр Свитов
34:47 Александр Свитов
Александр Логинов (И. Григоренко) 35:13
Денис Куляш 37:08
3-й период
Максим Гончаров 42:16
Евгений Бодров 53:44
58:39 Михал Йордан (В. Ткачев, А. Лукоянов)
Овертайм
60:52 Артем Лукоянов
Статистика
33 Штрафное время 20
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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