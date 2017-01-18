«Витязь» одержал волевую победу над «Ладой» в домашнем матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в среду в Подольске, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). На шайбу Георгия Белоусова (32-я минута) у тольяттинцев подмосковная команда ответила голами Максима Афиногенова (39), Алексея Семёнова (51), Марио Кемпе (52) и Алексея Макеева (54).
В следующем матче 23 января «Витязь» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Лада» в этот же день дома сыграет с новокузнецким «Металлургом».
Главные тренеры
|Валерий Белов
|Артис Аболс
Вратари
|Игорь Сапрыкин 39:59 (И. Сапрыкин 40:00)
|Илья Ежов
|1-й период
|Ефим Гуркин
|14:48
|Александр Мокшанцев
|19:25
|2-й период
|25:42
|Миро Аалтонен
|27:52
|Артем Швец-Роговой
|Тэйлор Аронсон
|27:52
|31:04
|Иван Яценко
|Георгий Белоусов (Е. Гуркин)
|31:13
|38:31
|Максим Афиногенов (А. Макеев)
|3-й период
|45:46
|Александр Панков
|Ефим Гуркин
|48:59
|50:28
|Алексей II Семенов (М. Афиногенов, А. Никулин)
|50:55
|Павел Лукин
|Никита Филатов
|50:55
|51:35
|Марио Кемпе (Я. Ержабек, М. Аалтонен)
|53:54
|Алексей Макеев (М. Афиногенов, И. Головков)
Статистика
|13
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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