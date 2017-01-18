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18 января 2017, 22:22 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Витязь» одержал волевую победу над «Ладой» в домашнем матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли тольяттинскую «Ладу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, состоявшаяся в среду в Подольске, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). На шайбу Георгия Белоусова (32-я минута) у тольяттинцев подмосковная команда ответила голами Максима Афиногенова (39), Алексея Семёнова (51), Марио Кемпе (52) и Алексея Макеева (54).

В следующем матче 23 января «Витязь» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Лада» в этот же день дома сыграет с новокузнецким «Металлургом».

18.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец "Витязь"
Витязь 4:1 Лада
(0:0, 1:1, 3:0)
Главные тренеры
Валерий Белов Артис Аболс
Вратари
Игорь Сапрыкин 39:59 (И. Сапрыкин 40:00) Илья Ежов
1-й период
Ефим Гуркин 14:48
Александр Мокшанцев 19:25
2-й период
25:42 Миро Аалтонен
27:52 Артем Швец-Роговой
Тэйлор Аронсон 27:52
31:04 Иван Яценко
Георгий Белоусов (Е. Гуркин) 31:13
38:31 Максим Афиногенов (А. Макеев)
3-й период
45:46 Александр Панков
Ефим Гуркин 48:59
50:28 Алексей II Семенов (М. Афиногенов, А. Никулин)
50:55 Павел Лукин
Никита Филатов 50:55
51:35 Марио Кемпе (Я. Ержабек, М. Аалтонен)
53:54 Алексей Макеев (М. Афиногенов, И. Головков)
Статистика
13 Штрафное время 13
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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