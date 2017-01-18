«Витязь» одержал волевую победу над «Ладой» в домашнем матче чемпионата КХЛ

Встреча, состоявшаяся в среду в Подольске, завершилась волевой победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). На шайбу Георгия Белоусова (32-я минута) у тольяттинцев подмосковная команда ответила голами Максима Афиногенова (39), Алексея Семёнова (51), Марио Кемпе (52) и Алексея Макеева (54).

В следующем матче 23 января «Витязь» примет уфимский «Салават Юлаев», а «Лада» в этот же день дома сыграет с новокузнецким «Металлургом».