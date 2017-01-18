Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

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Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «бело-голубых». Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Алексей Терещенко. Голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 44 броска по своим воротам и провел девятый матч «на ноль» в сезоне.

Динамовцы перед дерби прервали свою 6-матчевую победную серию, тянувшуюся с начала календарного года, проиграв «Ак Барсу». Тем не менее главный тренер «бело-голубых» Сергей Орешкин сохранил состав, выходивший против казанцев. Свое место сохранил и Еременко, стоявший на пороге повторения двух рекордов по «сухим» матчам — как в истории клуба, так и в чемпионатах России.

Впрочем, хозяевам не удалось ударно провести начало встречи, как в последних играх. ЦСКА, в состав которого вернулся Валерий Ничушкин, играл на встречных скоростях и создавал моменты. В концовке периода «красно-синие» имели возможность больше минуты играть «пять на три», однако не забили. Второе удаление у «Динамо» заработал Илья Никулин, который ударил в голову Андрея Светлакова. Армеец покинул лед в сопровождении врача и больше в игру не вернулся.

Вместо Светлакова на лед стал выходить 13-й нападающий в составе ЦСКА Артем Ворошило, но с этой заменой острота у ворот «Динамо» значительно упала. А «Динамо» сумело открыть счет уже в середине второго периода, реализовав большинство. Терещенко смог остаться за спинами у защитников, получил своевременную передачу от Юусо Хиетанена и поразил пустые ворота. Как хоккеисты ЦСКА ни старались, до конца встречи пробить Еременко у них не получилось.

«Динамо» продолжит домашнюю серию 23 января матчем против челябинского «Трактора». ЦСКА в тот же день сыграет с московским «Спартаком».