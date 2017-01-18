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18 января 2017, 21:58 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали минимальную победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты московского Динамо одержали минимальную победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «бело-голубых». Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Алексей Терещенко. Голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 44 броска по своим воротам и провел девятый матч «на ноль» в сезоне.

Динамовцы перед дерби прервали свою 6-матчевую победную серию, тянувшуюся с начала календарного года, проиграв «Ак Барсу». Тем не менее главный тренер «бело-голубых» Сергей Орешкин сохранил состав, выходивший против казанцев. Свое место сохранил и Еременко, стоявший на пороге повторения двух рекордов по «сухим» матчам — как в истории клуба, так и в чемпионатах России.

Впрочем, хозяевам не удалось ударно провести начало встречи, как в последних играх. ЦСКА, в состав которого вернулся Валерий Ничушкин, играл на встречных скоростях и создавал моменты. В концовке периода «красно-синие» имели возможность больше минуты играть «пять на три», однако не забили. Второе удаление у «Динамо» заработал Илья Никулин, который ударил в голову Андрея Светлакова. Армеец покинул лед в сопровождении врача и больше в игру не вернулся.

Вместо Светлакова на лед стал выходить 13-й нападающий в составе ЦСКА Артем Ворошило, но с этой заменой острота у ворот «Динамо» значительно упала. А «Динамо» сумело открыть счет уже в середине второго периода, реализовав большинство. Терещенко смог остаться за спинами у защитников, получил своевременную передачу от Юусо Хиетанена и поразил пустые ворота. Как хоккеисты ЦСКА ни старались, до конца встречи пробить Еременко у них не получилось.

«Динамо» продолжит домашнюю серию 23 января матчем против челябинского «Трактора». ЦСКА в тот же день сыграет с московским «Спартаком».

18.01.2017 19:30 Регулярный чемпионат "ВТБ Ледовый дворец"
ХК Динамо 1:0 ЦСКА
(0:0, 1:0, 0:0)
Главные тренеры
Сергей Орешкин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Александр Еременко Илья Сорокин 59:52
1-й период
11:18 Денис Кокарев
12:15 Илья Никулин
12:15 Илья Никулин
Никита Пивцакин 15:21
2-й период
23:32 Ансель Галимов
Артем Блажиевский 24:55
26:28 Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
Андрей Кузьменко 28:03
3-й период
Никита Пивцакин 40:52
43:35 Егор I Зайцев
Игорь Ожиганов 56:56
Статистика
18 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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Новости КХЛ

Квартальнов: В составе ЦСКА не нашлось хоккеиста, который смог бы переломить игру с «Динамо»

Квартальнов: В составе ЦСКА не нашлось хоккеиста, который смог бы переломить игру с «Динамо»

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. В составе московского ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со столичным «Динамо» не нашлось игрока, который смог бы переломить ход встречи. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов.
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