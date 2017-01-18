Московское «Динамо» одержало победу над ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского «Динамо» одержали минимальную победу над столичным ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Встреча, прошедшая в ледовом дворце столичного «Парка Легенд», завершилась со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу «бело-голубых». Единственный гол в матче на 27-й минуте забил Алексей Терещенко. Голкипер «Динамо» Александр Еременко отразил 44 броска по своим воротам и провел девятый матч «на ноль» в сезоне.
Динамовцы перед дерби прервали свою 6-матчевую победную серию, тянувшуюся с начала календарного года, проиграв «Ак Барсу». Тем не менее главный тренер «бело-голубых» Сергей Орешкин сохранил состав, выходивший против казанцев. Свое место сохранил и Еременко, стоявший на пороге повторения двух рекордов по «сухим» матчам — как в истории клуба, так и в чемпионатах России.
Впрочем, хозяевам не удалось ударно провести начало встречи, как в последних играх. ЦСКА, в состав которого вернулся Валерий Ничушкин, играл на встречных скоростях и создавал моменты. В концовке периода «красно-синие» имели возможность больше минуты играть «пять на три», однако не забили. Второе удаление у «Динамо» заработал Илья Никулин, который ударил в голову Андрея Светлакова. Армеец покинул лед в сопровождении врача и больше в игру не вернулся.
Вместо Светлакова на лед стал выходить 13-й нападающий в составе ЦСКА Артем Ворошило, но с этой заменой острота у ворот «Динамо» значительно упала. А «Динамо» сумело открыть счет уже в середине второго периода, реализовав большинство. Терещенко смог остаться за спинами у защитников, получил своевременную передачу от Юусо Хиетанена и поразил пустые ворота. Как хоккеисты ЦСКА ни старались, до конца встречи пробить Еременко у них не получилось.
«Динамо» продолжит домашнюю серию 23 января матчем против челябинского «Трактора». ЦСКА в тот же день сыграет с московским «Спартаком».
|Сергей Орешкин
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Еременко
|Илья Сорокин 59:52
|1-й период
|11:18
|Денис Кокарев
|12:15
|Илья Никулин
|12:15
|Илья Никулин
|Никита Пивцакин
|15:21
|2-й период
|23:32
|Ансель Галимов
|Артем Блажиевский
|24:55
|26:28
|Алексей Терещенко (М. Карсумс, Ю. Хиетанен)
|Андрей Кузьменко
|28:03
|3-й период
|Никита Пивцакин
|40:52
|43:35
|Егор I Зайцев
|Игорь Ожиганов
|56:56
|18
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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