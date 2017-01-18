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18 января 2017, 21:59 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь ХК «Динамо» Еременко повторил рекорд Еремеева и Кошечкина по «сухим» матчам

МОСКВА, 16 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко провел 80-й матч «на ноль» в клубной карьере, повторив принадлежащий Виталию Еремееву и Василию Кошечкину рекорд в чемпионатах страны.

«Динамо» в понедельник со счетом 1:0 обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Еременко, отразив 44 броска, в девятый раз в сезоне сыграл «на ноль», что является лучшим показателем в лиге.

Сыграв без пропущенных шайб в 80-й раз в клубной карьере, Еременко повторил достижение Еремеева, занимающего пост тренера вратарей «Динамо», и голкипера магнитогорского «Металлурга» Кошечкина.

Также Еременко повторил принадлежащий Еремееву рекорд московского «Динамо» по числу игр «на ноль» за всю историю клуба — 53 матча.

Еременко шесть раз становился чемпионом России: трижды — в составе «Динамо» (2005, 2012, 2013), дважды — в составе уфимского «Салавата Юлаева» (2008, 2011), и один раз — в составе казанского «Ак Барса» (2006). Дважды 36-летний голкипер признавался самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина (2012, 2013), дважды — лучшим вратарем (2012, 2013). В составе сборной России Еременко дважды становился чемпионом мира (2008, 2009), дважды бронзовым призером (2005, 2007) и один раз — серебряным (2010).

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