Вратарь ХК «Динамо» Еременко повторил рекорд Еремеева и Кошечкина по «сухим» матчам
МОСКВА, 16 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко провел 80-й матч «на ноль» в клубной карьере, повторив принадлежащий Виталию Еремееву и Василию Кошечкину рекорд в чемпионатах страны.
«Динамо» в понедельник со счетом 1:0 обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Еременко, отразив 44 броска, в девятый раз в сезоне сыграл «на ноль», что является лучшим показателем в лиге.
Сыграв без пропущенных шайб в 80-й раз в клубной карьере, Еременко повторил достижение Еремеева, занимающего пост тренера вратарей «Динамо», и голкипера магнитогорского «Металлурга» Кошечкина.
Также Еременко повторил принадлежащий Еремееву рекорд московского «Динамо» по числу игр «на ноль» за всю историю клуба — 53 матча.
Еременко шесть раз становился чемпионом России: трижды — в составе «Динамо» (2005, 2012, 2013), дважды — в составе уфимского «Салавата Юлаева» (2008, 2011), и один раз — в составе казанского «Ак Барса» (2006). Дважды 36-летний голкипер признавался самым ценным игроком
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter