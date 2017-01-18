Вратарь ХК «Динамо» Еременко повторил рекорд Еремеева и Кошечкина по «сухим» матчам

«Динамо» в понедельник со счетом 1:0 обыграло казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Еременко, отразив 44 броска, в девятый раз в сезоне сыграл «на ноль», что является лучшим показателем в лиге.

Сыграв без пропущенных шайб в 80-й раз в клубной карьере, Еременко повторил достижение Еремеева, занимающего пост тренера вратарей «Динамо», и голкипера магнитогорского «Металлурга» Кошечкина.

Также Еременко повторил принадлежащий Еремееву рекорд московского «Динамо» по числу игр «на ноль» за всю историю клуба — 53 матча.