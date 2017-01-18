Хоккеист Костин намерен выступать за «Динамо» до окончания срока контракта
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба «Динамо» (Москва) Клим Костин намерен рассматривать возможность перехода в североамериканский клуб только после окончания срока контракта с московской командой. Об этом ТАСС сообщил руководитель селекционного отдела ДЮСШ «Динамо» Александр Фаткуллин.
В среду
«Он высокий, мощный, но еще не оброс мышцами, и ему нужно повзрослеть, поиграть дома. Когда ему было 11 лет, я ездил в Пензу, мы уговорили переехать его к нам, — сказал Фаткуллин. — Я общался с его отцом, и насколько понял, у них в планах отработать до конца контракт с “Динамо”. И когда парень немного повзрослеет, возможно, тогда он отправится за океан».
«Самому Климу и его отцу я объяснял, что сейчас ему туда рано ехать. Приводил примеры Артемия Панарина, Владимира Тарасенко, которые поиграли в КХЛ, заматерели и поехали туда готовыми игроками, им не пришлось пробиваться в НХЛ через АХЛ (Американская хоккейная лига. — Прим. ТАСС)», — добавил он.
По словам специалиста, Костин обладает достаточным талантом и мастерством, чтобы в будущем закрепиться в одной из команд НХЛ. «Он может играть в стиле Валерия Ничушкина — взять шайбу, “протащить”, привезти ее в зону, в то же время может из борьбы пас отдать, завершить атаку. Для того, чтобы стать хорошим хоккеистом, у него все есть. Единственное, ему надо повзрослеть», — заключил собеседник ТАСС.
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