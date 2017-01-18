Хоккеист Костин намерен выступать за «Динамо» до окончания срока контракта

В среду пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) опубликовала рейтинг незадрафтованных молодых игроков, выступающих за пределами Северной Америки. Первое место в нем занимает 17-летний Костин, проведший за «Динамо» в нынешнем сезоне восемь матчей. Нападающий сыграл также в ноябре за сборную России в молодежной Суперсерии с командами канадских лиг. Срок контракта Костина истекает по окончании сезона-2018/19.

«Он высокий, мощный, но еще не оброс мышцами, и ему нужно повзрослеть, поиграть дома. Когда ему было 11 лет, я ездил в Пензу, мы уговорили переехать его к нам, — сказал Фаткуллин. — Я общался с его отцом, и насколько понял, у них в планах отработать до конца контракт с “Динамо”. И когда парень немного повзрослеет, возможно, тогда он отправится за океан».

«Самому Климу и его отцу я объяснял, что сейчас ему туда рано ехать. Приводил примеры Артемия Панарина, Владимира Тарасенко, которые поиграли в КХЛ, заматерели и поехали туда готовыми игроками, им не пришлось пробиваться в НХЛ через АХЛ (Американская хоккейная лига. — Прим. ТАСС)», — добавил он.

По словам специалиста, Костин обладает достаточным талантом и мастерством, чтобы в будущем закрепиться в одной из команд НХЛ. «Он может играть в стиле Валерия Ничушкина — взять шайбу, “протащить”, привезти ее в зону, в то же время может из борьбы пас отдать, завершить атаку. Для того, чтобы стать хорошим хоккеистом, у него все есть. Единственное, ему надо повзрослеть», — заключил собеседник ТАСС.