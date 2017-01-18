Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28473950/
18 января 2017, 21:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Хоккеист «Авангарда» Соботка получил травму нижней части тела

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Владимир Соботка получил травму нижней части тела в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин.

Игрок получил травму в первом периоде матча против магнитогорского Металлурга (5:3) и покинул лед. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Авангард» победил «Металлург» в гостях со счетом 5:3. Соботка получил повреждение в первом периоде и покинул лед.

«У него травма, как сейчас говорят, нижней части тела. Вечером разберемся: и по Соботке, и по Дэвиду Буту, который не играл после первого периода, — сказал Канарейкин. — Неизвестно, сыграют ли оба завтра».

Соперники проведут еще одну очную встречу в четверг также в Магнитогорске. Соботка был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет 21—22 января в Уфе.

18.01.2017 17:00 Зрители 7350 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 Авангард
(1:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Илья Воробьев Федор Канарейкин
Вратари
Илья Самсонов 58:06 (И. Самсонов 59:44) Олег Шилин
1-й период
Максим Пестушко (Е. Медведев, Ил. Зубов) 08:04
Михаил Юньков 10:15
13:24 Евгений Тимкин (Т. Филиппи)
Павел Махановский 13:39
2-й период
21:12 Крис Ли
Артур Лаута (Мих. Григорьев, Е. Медведев) 22:19
27:31 Ярослав Косов (Г. Дронов, А. Семин)
39:25 Александр Семин
3-й период
Илья Михеев (Е. Медведев) 41:08
Антон Бурдасов (А. Кучерявенко) 41:44
42:28 Александр Семин
51:55 Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
52:45 Оскар Осала
Николай Лемтюгов п.в. 59:44
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеист СКА Херсли выбыл как минимум до середины февраля

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Защитник петербургского СКА Патрик Херсли получил травму нижней части тела, перенесет операцию и восстановится не раньше, чем к середине февраля, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Еще 7 новостей  Все новости
18 января

FIA одобрила продажу "Формулы-1" корпорации Liberty Media

Канарейкин: хоккеист "Авангарда" Соботка получил травму нижней части тела

Газзаев уверен, что никакие заявления не помешают проведению ЧМ-2018 в России