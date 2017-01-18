Хоккеист «Авангарда» Соботка получил травму нижней части тела

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«Авангард» победил «Металлург» в гостях со счетом 5:3. Соботка получил повреждение в первом периоде и покинул лед.

«У него травма, как сейчас говорят, нижней части тела. Вечером разберемся: и по Соботке, и по Дэвиду Буту, который не играл после первого периода, — сказал Канарейкин. — Неизвестно, сыграют ли оба завтра».