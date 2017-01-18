Хоккеист «Авангарда» Соботка получил травму нижней части тела
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Владимир Соботка получил травму нижней части тела в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с магнитогорским «Металлургом». Об этом ТАСС сообщил главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин.
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«Авангард» победил «Металлург» в гостях со счетом 5:3. Соботка получил повреждение в первом периоде и покинул лед.
«У него травма, как сейчас говорят, нижней части тела. Вечером разберемся: и по Соботке, и по Дэвиду Буту, который не играл после первого периода, — сказал Канарейкин. — Неизвестно, сыграют ли оба завтра».
Соперники проведут еще одну очную встречу в четверг также в Магнитогорске. Соботка был выбран для участия в Матче звезд КХЛ, который пройдет
|18.01.2017 17:00
|Зрители 7350
|Регулярный чемпионат
|"Арена Металлург"
|Металлург Мг
|3:5
|Авангард
|(1:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Федор Канарейкин
Вратари
|Илья Самсонов 58:06 (И. Самсонов 59:44)
|Олег Шилин
|1-й период
|Максим Пестушко (Е. Медведев, Ил. Зубов)
|08:04
|Михаил Юньков
|10:15
|13:24
|Евгений Тимкин (Т. Филиппи)
|Павел Махановский
|13:39
|2-й период
|21:12
|Крис Ли
|Артур Лаута (Мих. Григорьев, Е. Медведев)
|22:19
|27:31
|Ярослав Косов (Г. Дронов, А. Семин)
|39:25
|Александр Семин
|3-й период
|Илья Михеев (Е. Медведев)
|41:08
|Антон Бурдасов (А. Кучерявенко)
|41:44
|42:28
|Александр Семин
|51:55
|Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
|52:45
|Оскар Осала
|Николай Лемтюгов
|п.в.
|59:44
Статистика
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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