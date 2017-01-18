Хоккеист СКА Херсли выбыл как минимум до середины февраля

Херсли получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским ЦСКА (3:2 Б), который прошел 9 января. После игры главный тренер СКА Олег Знарок заявил, что у 30-летнего хоккеиста повреждение колена.

По информации источника агентства, в ближайшее время Херсли перенесет операцию в одной из немецких клиник. Восстановление хоккеиста займет не меньше трех недель, после чего он сможет продолжить подготовку к плей-офф.

Херсли перешел в СКА из ярославского «Локомотива» по ходу регулярного чемпионата. В составе армейцев швед провел 20, матчей в которых забросил три шайбы, шесть раз ассистировал партнерам и заработал показатель полезности «+11».