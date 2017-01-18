«Авангард» обыграл «Магнитку» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

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Встреча идущих на первых двух местах в Восточной конференции клубов, состоявшаяся в среду в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Максим Пестушко (9-я минута), Артур Лаута (23), Илья Михеев (42), Антон Бурдасов (42) и Николай Лемтюгов (60). У хозяев отличились Евгений Тимкин (14), Ярослав Косов (28), Данис Зарипов (52).

Для форварда «Металлурга» Дениса Платонова эта игра стала 900-й в чемпионатах России.