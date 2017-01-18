Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28473333/
18 января 2017, 19:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» обыграл «Магнитку» в матче лидеров Восточной конференции КХЛ

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» нанесли гостевое поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хоккеисты омского Авангарда нанесли гостевое поражение магнитогорскому Металлургу в матче регулярного чемпионата <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча идущих на первых двух местах в Восточной конференции клубов, состоявшаяся в среду в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Максим Пестушко (9-я минута), Артур Лаута (23), Илья Михеев (42), Антон Бурдасов (42) и Николай Лемтюгов (60). У хозяев отличились Евгений Тимкин (14), Ярослав Косов (28), Данис Зарипов (52).

Для форварда «Металлурга» Дениса Платонова эта игра стала 900-й в чемпионатах России.

В четверг команды, которые уже обеспечили себе выход в плей-офф КХЛ, вновь сыграют между собой в Магнитогорске.

18.01.2017 17:00 Регулярный чемпионат "Арена Металлург"
Металлург Мг 3:5 Авангард
(1:1, 1:1, 1:3)
Главные тренеры
Илья Воробьев Федор Канарейкин
Вратари
Илья Самсонов 58:06 (И. Самсонов 59:44) Олег Шилин
1-й период
Максим Пестушко (Е. Медведев, Ил. Зубов) 08:04
Михаил Юньков 10:15
13:24 Евгений Тимкин (Т. Филиппи)
Павел Махановский 13:39
2-й период
21:12 Крис Ли
Артур Лаута (Мих. Григорьев, Е. Медведев) 22:19
27:31 Ярослав Косов (Г. Дронов, А. Семин)
39:25 Александр Семин
3-й период
Илья Михеев (Е. Медведев) 41:08
Антон Бурдасов (А. Кучерявенко) 41:44
42:28 Александр Семин
51:55 Данис Зарипов (Вик. Антипин, С. Мозякин)
52:45 Оскар Осала
Николай Лемтюгов п.в. 59:44
Статистика
8 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 января

Игорь Ларионов: мои дети уже больше американцы, чем россияне

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Улыбка ангела и ускользающая красота фигуристки Синициной