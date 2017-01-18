Нападающий Геноуэй перешел из «Медвешчака» в «Клотен»

Контракт 33-летнего канадца с новой командой рассчитан до конца сезона-2016/17.

В этом сезоне Геноуэй в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 25 (9+16) очков.

Нападающий имеет богатый опыт выступления в Швейцарии — ранее он выступал за «Лугано», «Лозанну» и «Фрибур-Готтерон».