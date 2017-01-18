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18 января 2017, 18:03 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Дубль Романа Старченко принес «Барысу» волевую победу над «Металлургом» в Новокузнецке

Хоккеисты «Барыса» одержали победу над новокузнецким «Металлургом» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 18 января, и завершилась со счетом 2:4 в пользу астанинского клуба.

Уже на второй минуте «Металлург», благодаря шайбе Кирилла Лебедева, вышел вперед. Хозяева вели большую часть матча, но удержать победу не смогли.

На 37-й минуте канадец Кори Тривино сравнял счет. Вырвать победу «Барыс» смог в третьем периоде. На 44-й минуте вернувшийся после травмы Роман Старченко реализовал большинство, а на 47-й отличился капитан команды Брэндон Боченски. На 50-й Старченко опять удачно играет в большинстве и оформляет дубль.

Окончательный счет в матче за 10 секунд до сирены установил нападающий «Металлурга» Константин Пархоменко.

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