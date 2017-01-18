Защитник ХК «Динамо» (Москва) Кутейкин выбыл из строя до середины февраля
Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин получил травму и выбыл из строя до середины февраля, сообщили агентству «Р-Спорт» в
пресс-службе хоккейного клуба.
Кутейкин начинал нынешний сезон в омском «Авангарде», за который провел 20 матчей, забросил одну шайбу и пять раз ассистировал партнерам. В составе столичной команды 32-летний защитник отметился четырьмя голами и пятью передачами в 20 играх. «Динамо» в среду примет московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Андрей Кутейкин выбыл из строя до середины февраля», — сообщили в
Согласно официальному сайту КХЛ, в преддверии матча с ЦСКА список травмированных покинул вратарь «Динамо» Игорь Лазушин.
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