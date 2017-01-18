Защитник ХК «Динамо» (Москва) Кутейкин выбыл из строя до середины февраля

Кутейкин начинал нынешний сезон в омском «Авангарде», за который провел 20 матчей, забросил одну шайбу и пять раз ассистировал партнерам. В составе столичной команды 32-летний защитник отметился четырьмя голами и пятью передачами в 20 играх. «Динамо» в среду примет московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Андрей Кутейкин выбыл из строя до середины февраля», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Согласно официальному сайту КХЛ, в преддверии матча с ЦСКА список травмированных покинул вратарь «Динамо» Игорь Лазушин.