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18 января 2017, 17:45 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Защитник ХК «Динамо» (Москва) Кутейкин выбыл из строя до середины февраля

Защитник московского «Динамо» Андрей Кутейкин получил травму и выбыл из строя до середины февраля, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе хоккейного клуба.

Кутейкин начинал нынешний сезон в омском «Авангарде», за который провел 20 матчей, забросил одну шайбу и пять раз ассистировал партнерам. В составе столичной команды 32-летний защитник отметился четырьмя голами и пятью передачами в 20 играх. «Динамо» в среду примет московский ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Андрей Кутейкин выбыл из строя до середины февраля», — сообщили в пресс-службе «Динамо».

Согласно официальному сайту КХЛ, в преддверии матча с ЦСКА список травмированных покинул вратарь «Динамо» Игорь Лазушин.

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