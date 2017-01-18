Борис Майоров: В январе «Динамо» стало совсем другим — агрессивным и надежным
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров — о причинах возрождении
бело-голубых, которые в новом году выдали серию из шести побед.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казалось, еще совсем недавно московское «Динамо» барахталось на границе
А вернувшись в Москву продолжили победную серию уже в «ВТБ Ледовом дворце». В чем секрет столь успешной метаморфозы команды Сергея Орешкина? Ведь пока в январе победить динамовцев удалось только матерому «Ак Барсу». Да и то в абсолютно равной борьбе, на которую в том числе повлияли и решения судей….
— Я наблюдал в понедельник за матчем
В середине сезона я говорил о том, что новобранцы, пришедшие в «Динамо» из ВХЛ, сдали на фоне накопившейся усталости. Но в январе я увидел совсем другое «Динамо», которое и в атаке действует агрессивно, и обороняется надежно, опираясь на своего очень хорошего вратаря — Александра Еременко.
Очевидно, что динамовцы сумели преодолеть кризис, в котором команда находилась в декабре. Ведь вопрос стоял даже об их попадании в
В понедельник я с удивлением услышал от комментаторов, что средний возраст игроков «Динамо» — около 30 лет. Потом понял, что такая цифра получается за счет нескольких ветеранов — Никулина, Терещенко, Горовикова, Еременко… Кстати, они картины не портят. Все четверо — на своем месте. Это лидеры команды. И без таких столпов в составе она бы и не была столь сильной. А вот многие другие игроки
Напомним, что сегодня динамовцы вновь встречаются дома с одним из лидеров нашего чемпионата. На этот раз их ждет битва с ЦСКА. В этом сезоне соперники сходились в очной ставке уже трижды. Два раза победу праздновал ЦСКА — 5:3, 5:4 бул.