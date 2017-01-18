Как изменились тренеры из 1-го сезона КХЛ. От Назарова до Знарка
Всего семь главных тренеров продолжают работу в КХЛ с момента первого сезона лиги, многие почти не изменились.
Милош Ржига
Пан Милош, как его называют болельщики и журналисты, работал в России ещё в сезоне-2005/06 в воскресенском «Химике». За год до появления КХЛ его позвали в московский «Спартак», с которым он проработал почти три года. Затем меньше года Ржига проработал в подмосковном «Атланте», с которым дошёл до финала Кубка Гагарина. Полтора года в СКА, сезон в «Авангарде», но выиграть Кубок он с ними не смог. Последние два сезона Милош работает в братиславском «Словане», с которым наверняка вновь попадёт в
Владимир Юрзинов-младший
До КХЛ Владимир
Владимир Крикунов
В 2005 году Крикунов с московским «Динамо» стал чемпионом России, и это его главная победа в тренерской карьере. В КХЛ он начал карьеру с того, что во второй раз вернулся в нижнекамский «Нефтехимик», и с ним команда была грозной силой. Затем очередной приход в «Ак Барс», поездка в Казахстан с целью помочь «Барысу» и сборной. В сезоне-2013/14 Крикунов вновь оказался в Нижнекамске, его то назначали, то увольняли, то переводили на другую должность… В текущем сезоне Владимир Васильевич руководит «Автомобилистом» и пытается решить задачу выхода в
Фёдор Канарейкин
Главным успехом в тренерской карьере Канарейкина стало золото 2007 года с магнитогорским «Металлургом». Свой путь в КХЛ он начал с работы в подмосковном «Атланте», драк с Милошем Ржигой. В 2011 году он вернулся в Магнитогорск, но не был так успешен, а затем его позвали в родной московский «Спартак». С москвичами он не добился успехов, сезон-2013/14 команда заканчивала в статусе банкрота. «Спартак» возродился, а Фёдор Леонидович начал борьбу с раком. Летом 2016 года его позвали в омский «Авангард», с которым он является одним из лидеров Востока.
Андрей Назаров
Назаров — один из самых молодых главных тренеров в истории российского хоккея. Челябинский «Трактор» он возглавил в возрасте 33 лет. После уральского клуба Андрей Викторович возглавил чеховский «Витязь», который только и делал, что махал кулаками, но при этом помог открыть нашему хоккею Артемия Панарина. Год в Череповце, год в украинском «Донбассе» до начала войны. Назаров успел поработать и в казахстанском «Барысе», и даже несколько месяцев в петербургском СКА. В настоящее время он пытается вывести в
Зинэтула Билялетдинов
Билялетдинов — единственный тренер в этом списке, руководивший в КХЛ всего одной командой. Правда, он руководил казанским «Ак Барсом» с перерывом на время работы в главной сборной России.
До КХЛ Зинэтула Хайдарович в 2006 году выиграл чемпионат России, а затем в 2008-м и 2009-м выиграл два первых розыгрыша Кубка Гагарина. В 2015 году его «Ак Барс» проиграл в финале
Олег Знарок
До КХЛ Знарок работал лишь в чемпионате Латвии и с национальной командой этой страны. В первый сезон в балашихинском ХК МВД его команда не смогла выйти в
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