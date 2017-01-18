Обзор дня: Горди Дуайера нужно пригласить в «Спартак»

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Два дня подряд я твердил, что «Медвешчак» не очень-то и нужен КХЛ с такой философией. Но вся суть претензий сводилась к философии клуба, который формирует не состав для достижения задач, а меню для своих конкурентов и готов продать всех, если есть интерес. Но что же у нас за уровень турнира, если клуб, собранный исключительно для продажи, выносит команды, которые сформированы якобы для решения спортивных задач. Кого обыграл загребский клуб за последнее время? «Магнитку», «Салават Юлаев», «Куньлунь», «Северсталь», «Амур» и «Югру»! Клубы из разных социальных слоев против команды, которая ставит задачу втюхать не менее 10 игроков за сезон. И еще надо приглядеться к Горди Дуайеру — главному тренеру «Медвешчака». И приглядеться нужно в первую очередь «Спартаку». Отпускать этого тренера из КХЛ нельзя. Причем, брать его нужно не одного, а вместе с тренерским штабом. Добавить российского специалиста с хорошим английским и дать возможность поработать. Если уж он с такими хоккеистам возит серьезных соперников, то что же будет со спартаковским подбором игроков?!

ИГРА НА РЕЗУЛЬТАТ.

Всем, кто позапрошлой ночью смотрел матч между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», надо было взглянуть на игру «Трактора» и «Автомобилиста». Небо и земля! Иногда казалось, что мы вообще смотрим два разных вида спорта. Но все дело в доверии и требованиях. Например, я точно знаю, что Анвара Гатиятулина в этом сезоне могли уволить уже дважды, а ведь дела у команды идут очень даже неплохо. Может он играть иначе? Нет. С Майком Салливаном из «Питтсбурга» продлили контракт на три года совсем недавно. Кто чувствует себя уверенней и может позволить радовать зрителя? Ответ ясен. Владимир Крикунов не обладает таким подбором игроков, как Барри Тротц и потому надо исполнять простой хоккей, чтобы новые владельцы не разочаровались и дали неплохой бюджет на следующий сезон. О том, что это был совершенно незрелищный продукт, у нас никто не думает. Зрители вообще ничего не решают.

ЗАМЕНА В МАТЧЕ ЗВЕЗД.

Владимир Галузин не сможет сыграть в матче звезд в Уфе и вместо него на шоу поедет одноклубник по «Торпедо» Алексей Потапов. Это весьма справедливое решение, учитывая обстоятельства. Если бы существовал какой-то список недооцененных хоккеистов в КХЛ, то Потапов был бы в самом верху него. Очень эффективный, весьма трудолюбивый и максимально полезный. Непонятно, почему его не приглашают в национальную сборную на Евротур, ведь таких хоккеистов, откровенно говоря, немного. И радует, что Потапов создан для Матча звезд. У него отличное чувство юмора, и он уж точно не будет сидеть в раздевалке с видом человека, которого отвлекли от чего-то важного.

НАКАЗАНИЕ.

Дмитрий Коробов из минского «Динамо» пропустит сразу четыре матча за довольно невинный эпизод в игре с «Адмиралом». Формально ему дали три игры, а четвертую он получил за повторный большой штраф. Что сделал защитник? Он выскочил со скамейки, желая разобраться с хоккеистом владивостоксого клуба после жесткого фола. Формально Коробов никому не нанес травму, никого не ударил, даже судью не тронул. Почему же три матча, а не один, ведь именно столько дали Милошу Ржиге за точно такое же нарушение с такими же последствиями? Вероятно, в КХЛ скажут обычное: «по таким правилам — три матча». Но ведь наказание должно зависеть от последствий. Будет ли это ударом для белорусского клуба? Конечно, ведь в обороне у Крэйга Вудкрофта совсем маленький выбор.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Игорь МИРНОВ, «Спартак».

Быстро сел в запас, получив «-2» за 6 минут.

Александр ШАРОВ, «Трактор».

Допустил роковую ошибку в овертайме.

Павел ВАРФОЛОМЕЕВ, «Югра».

Не сделал ни одного броска за 17 минут.