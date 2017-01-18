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18 января 2017, 13:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Ковальчук: Новый формат Матча звёзд — это интересно, добавит зрелищности

Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ.

«Уверен, что у всех эмоции от участия в Матче звёзд только положительные. У меня в том числе. И болельщики, и игроки на этом мероприятии заряжаются позитивом! Так что жду от праздника отличного настроения, классной атмосферы на трибунах. Ну и победы нашей команды тоже, пожалуй.

Новый формат — это интересно. Ещё один соревновательный элемент в виде матчей навылет добавит зрелищности, это точно. Тем более команды в этот раз меньше, будет больше работы на льду, болельщикам должно понравиться. Правда, в этот раз обойдёмся без домашних заготовок. Решил, что буду действовать по ситуации — так интереснее.

Если говорить о Матчах звёзд, в которых участвовал я, то мне особенно запомнились игры в Сочи и в Челябинске. Ярче всего, конечно, в памяти осталось парное катание с фигуристками. А моя главная ассоциация с Уфой — отличная поддержка болельщиками своей команды. При полном стадионе играть всегда приятно, так что, думаю, и в этот раз будет здорово. Хотел бы поучаствовать в Матче звёзд в Санкт-Петербурге. Хотя он тут уже был… Но наши болельщики, уверен, с удовольствием заполнили бы арену», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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