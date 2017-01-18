Свенссон: Выбора у «Спартака» нет, игроки должны показать, что у них есть достоинство
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Спартака» в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ должны собраться и показать, что у них есть достоинство, заявил агентству «Р-Спорт» вратарь «красно-белых» Маркус Свенссон.
«Спартак» во вторник со счетом 0:3 уступил братиславскому «Словану» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, «красно-белые» потерпели седьмое поражение подряд. «Спартак» занимает 13-е место в Западной конференции, за девять игр до конца регулярного чемпионата отставая на 15 очков от зоны
«Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация. Даже не знаю, что сказать по последней игре со “Слованом”, у нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди еще девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в
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