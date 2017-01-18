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18 января 2017, 13:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Свенссон: Выбора у «Спартака» нет, игроки должны показать, что у них есть достоинство

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Хоккеисты московского «Спартака» в последних матчах регулярного чемпионата КХЛ должны собраться и показать, что у них есть достоинство, заявил агентству «Р-Спорт» вратарь «красно-белых» Маркус Свенссон.

«Спартак» во вторник со счетом 0:3 уступил братиславскому «Словану» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, «красно-белые» потерпели седьмое поражение подряд. «Спартак» занимает 13-е место в Западной конференции, за девять игр до конца регулярного чемпионата отставая на 15 очков от зоны плей-офф.

«Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация. Даже не знаю, что сказать по последней игре со “Слованом”, у нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди еще девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в плей-офф почти не осталось, но нужно продолжать играть, нужно отдать все, чтобы сохранить лицо», — сказал Свенссон.

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