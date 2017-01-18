Свенссон: Выбора у «Спартака» нет, игроки должны показать, что у них есть достоинство

«Спартак» во вторник со счетом 0:3 уступил братиславскому «Словану» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, «красно-белые» потерпели седьмое поражение подряд. «Спартак» занимает 13-е место в Западной конференции, за девять игр до конца регулярного чемпионата отставая на 15 очков от зоны плей-офф.

«Тяжело проигрывать столько матчей подряд, это очень неприятная ситуация. Даже не знаю, что сказать по последней игре со “Слованом”, у нас были шансы, но в целом соперник был лучше. Впереди еще девять матчей, мы должны собраться и показать, что имеем достоинство, другого выбора нет. Понятно, что шансов попасть в плей-офф почти не осталось, но нужно продолжать играть, нужно отдать все, чтобы сохранить лицо», — сказал Свенссон.