Задолженности ХК «Лада» перед игроками за нынешний сезон закрыты

Задолженностей у клуба КХЛ «Лада» перед игроками за нынешний сезон больше нет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил, что «Лада» погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.

«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — сказал Шляхтин.

