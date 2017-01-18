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18 января 2017, 13:51 | Хоккей: КХЛ | Volga News

Задолженности ХК «Лада» перед игроками за нынешний сезон закрыты

Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет.

Задолженностей у клуба КХЛ «Лада» перед игроками за нынешний сезон больше нет, сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта Самарской области Дмитрия Шляхтина.

В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил, что «Лада» погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.

«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — сказал Шляхтин.
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