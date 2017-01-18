Шляхтин: ХК «Лада» не имеет задолженностей перед игроками за нынешний сезон

В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил ТАСС, что «Лада» погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.

«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — сказал Шляхтин.