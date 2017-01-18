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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28466729/
18 января 2017, 12:35 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Шляхтин: ХК «Лада» не имеет задолженностей перед игроками за нынешний сезон

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Задолженностей у клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» (Тольятти) перед игроками за нынешний сезон больше нет. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил ТАСС, что «Лада» погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.

«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — сказал Шляхтин.

«Лада» занимает 13-е место из 15-ти команд в Восточной конференции. От восьмой позиции, дающей право участвовать в плей-офф, ее отделяет 12 очков.

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