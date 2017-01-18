Шляхтин: ХК «Лада» не имеет задолженностей перед игроками за нынешний сезон
МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Задолженностей у клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Лада» (Тольятти) перед игроками за нынешний сезон больше нет. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.
В середине декабря генеральный директор тольяттинского клуба Владимир Вдовин сообщил ТАСС, что «Лада» погасила долги перед хоккеистами за сентябрь и 30% за октябрь. Большую помощь в погашении, по словам Вдовина, оказал губернатор области Николай Меркушкин.
«Все долги были погашены еще в прошлом году. На данный момент никаких задолженностей у клуба больше нет», — сказал Шляхтин.
«Лада» занимает 13-е место из 15-ти команд в Восточной конференции. От восьмой позиции, дающей право участвовать в
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