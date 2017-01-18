Финиш на Западе: «чёрная метка» СКА и южный шлагбаум «Йокериту»

До конца регулярного чемпионата КХЛ остался месяц. Командам предстоит сыграть по 9−10 матчей, после чего определятся все участники розыгрыша Кубка Гагарина. Кто займёт первое место в конференции? Кто запрыгнет на подножку уходящего кубкового поезда, а для кого сезон закончится в феврале? Мы изучили календарь и спрогнозировали итоги финиша на Западе.

Кому уйдёт корона Запада?

1. СКА — 139 (118)

Календарь: «Йокерит» (д), ХК «Сочи» (г), «Спартак» (г), «Торпедо» (г), «Трактор» (д), «Салават Юлаев» (г), «Металлург» Мг (г), «Спартак» (д), ХК «Сочи» (д), «Торпедо» (д).



2. ЦСКА — 133 (114)

Календарь: «Динамо» М (г), «Спартак» (г), «Торпедо» (г), ХК «Сочи» (г), «Металлург» Мг (д), «Трактор» (г), «Салават Юлаев» (г), ХК «Сочи» (д), «Торпедо» (д), «Спартак» (д).



Мы говорим «первое место на Западе» — подразумеваем «первое в лиге». С большой долей вероятности именно СКА и ЦСКА разыграют между собой Кубок континента. Минимальные шансы вмешаться в их разборки имеет «Магнитка», которая ещё сыграет с двумя «армейскими» клубами, но 11 очков отставания — это слишком большая фора, когда мы говорим о лидерах чемпионата. Таким образом, СКА и ЦСКА сейчас выясняют между собой, кто будет иметь преимущество своей площадки вплоть до финала Кубка Гагарина. Или кому достанется «чёрная метка», здесь как посмотреть. Просто статистика и ничего больше: за восемь лет победитель регулярного чемпионата ни разу не выигрывал Кубок.



Если отбросить мистику и приметы, и допустить, что ЦСКА и СКА будут до последнего биться за первую строчку в конференции, нас ждёт интересная концовка. Фишка нынешнего сезона — идентичный календарь для двух западных гигантов. Они в связке отправляются на выезд, да и дома, как правило, принимают одних и тех же соперников. Вот и на финише «регулярки» они помещены почти в одинаковые условия. Москвичам и петербуржцам предстоит по два раза сыграть с тройкой «Спартак», ХК «Сочи» и «Торпедо». Серьёзный риск потери очков есть разве что в Нижнем Новгороде, где команда Петериса Скудры никому не даёт спуска. С одной стороны, СКА сыграет с «Торпедо» в конце выезда, а с другой, нижегородцы могут быть измождены битвой с ЦСКА, которая состоится за два дня до этого.



И тем, и другим предстоит визит в Уфу. «Салават Юлаев» — команда непредсказуемая, и практически невозможно спрогнозировать, в каком состоянии она будет к началу февраля. А вот дальше начинаются различия. ЦСКА сыграет с «Магниткой» дома, а с «Трактором» на выезде, а СКА — наоборот, в чём можно увидеть преимущество москвичей. Однако это нивелируется тем, что команде Дмитрия Квартальнова в ближайшем матче предстоит сыграть с набравшим ход московским «Динамо», а СКА в Ледовом примет разобранный на запчасти «Йокерит». Вот и получается, что даже минимальные разночтения в календаре не дают преимущества кому-либо из претендентов на лидерство. СКА, имеющий гандикап в четыре очка и более мощный подбор игроков, должен удержаться на вершине.



Кто попадёт в плей-офф?

7."Витязь — 91 (75)

Календарь: «Лада» (д), «Салават Юлаев» (д), «Металлург» Мг (д), «Слован» (г), «Медвешчак» (г), «Динамо» Мн (г), «Куньлунь» (д), «Амур» (д), «Адмирал» (д).



8. ХК «Сочи» — 89 (74)

Календарь: «Спартак» (д), СКА (д), «Северсталь» (д), ЦСКА (д), «Торпедо» (г), «Спартак» (г), «Торпедо» (д), ЦСКА (г), СКА (г), «Северсталь» (г).



9. «Йокерит» — 88 (75)

Календарь: СКА (г), «Барыс» (д), «Югра» (д), «Автомобилист» (д), «Динамо» Мн (д), «Барыс» (г), «Югра» (г), «Автомобилист» (г), «Нефтехимик» (д), «Ак Барс» (д).



10. «Слован» — 85 (72)

Календарь: «Нефтехимик» (г), «Амур» (г), «Куньлунь» (г), «Адмирал» (г), «Локомотив» (д), «Динамо» М (д), «Витязь» (д), «Медвешчак» (д), «Медвешчак» (г).



Сразу оговоримся, что теоретических шансов на плей-офф не потерял даже «Спартак», чьи последние результаты кроме как свободным падением не назовёшь. Москвичи, проигрывающие всем и вся, отстают от восьмого места на 15 баллов по набранным очкам и на 18 по потерянным. В оставшихся девяти играх подопечные Алексея Ярушкина могут набрать 27 очков, и непонятно, что реальнее: столь неожиданный игровой всплеск спартаковцев или повальные осечки конкурентов, без которых им в плей-офф не забраться. Если же смотреть на ситуацию трезво, то ни «Спартак», ни «Северсталь», ни «Медвешчак» на место в восьмёрке уже не претендуют. Хорваты и вовсе уже думают о следующем сезоне, продолжая распродавать игроков и подготавливая пути отступления в австрийскую лигу. Вот и получается, что на два вакантных места в плей-офф претендует квартет команд: «Витязь», «Йокерит», ХК «Сочи», «Слован».

В некотором роде это столкновение российского и иностранного легиона КХЛ. Говоря о шансах этой четвёрки, стоит отметить, что «Слован» только благодаря пяти победам в пяти последних матчах сумел вернуться в гонку. Но даже при этом команда Милоша Ржиги находится в менее выгодном положении, чем конкуренты. Прежде всего словаки отстают на два очка от девятого места и на три от восьмого, сыграв при этом на один матч больше. То есть потенциально «Слован» отстаёт на шесть очков. Календарь — вторая преграда для команды из Братиславы на пути к плей-офф. После битвы с «Нефтехимиком», который также рвётся в восьмёрку, «Словану» предстоит слетать по маршруту Хабаровск — Пекин — Владивосток. Ни одной другой команде, претендующей на плей-офф в Западной конференции, лететь на Дальний Восток не нужно. Стоит ли говорить, что каждый визит на край Земли — удар по функциональному состоянию команды?



Несмотря на то что «Слован» сейчас самая «горячая» команда из всей четвёрки, претендующей на плей-офф, её шансы на итоговый успех не велики. Только у «Слована» на оставшемся отрезке домашних игр меньше, чем выездных. Схожая ситуация у сочинцев, которым предстоит сыграть пять игр на своём льду и пять в гостях. Более того шесть из десяти игр подопечные Вячеслава Буцаева проведут с тремя лучшими командами Запада: СКА, ЦСКА и «Торпедо»! При этом южане ни разу не сыграют со своими прямыми конкурентами. «Витязь» и «Йокерит», которые идут вровень и на данный момент попадают в плей-офф, располагают более выгодным расписанием. Финны из команд, превосходящих их по подбору исполнителей, сыграют только со СКА и «Ак Барсом», а «Витязь» с самыми укомплектованными соперниками («Магниткой» и «Салаватом») и дальневосточниками сразится дома.